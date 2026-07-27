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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se nakon stravičnih pretnji predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Reči ministarke Stamenkovski prenosimo u celosti.

- Pogledala sam snimak u kome čovek srednjih godina, u svojoj kuhinji, drži nož i objašnjava pred kamerom kako će predsedniku Srbije odseći glavu.

Prva pomisao mi nije bila politička. Pitala sam se kako je neko došao dovde.

U tom snimku nisam videla politički program, niti ideju koja nešto gradi. Videla sam čoveka koji je došao do opasne tačke u kojoj mu se čini da je odsecanje nečije glave odgovor i rešenje za bilo šta. Kada se nekome mesecima ponavlja da s druge strane nije protivnik nego neprijatelj i nečovek, da to nije sagovornik nego izdajnik, onda postoji opasnost da reči prestanu da budu samo reči. Da neko počne da ih pretvara u delo.

Ne tražim od bilo koga da ćuti. Tražim samo da svako od nas, pre nego što pusti neku reč u javnost, razmisli o njenoj težini i o tome ko će je čuti. To nije cenzura, nego je osnovna odgovornost u društvu.

I još nešto, sasvim lično. Znam kako je kada ukućani pročitaju šta vam neko želi. Ne želim to nikome - ni ljudima sa kojima se ne slažem, a pogotovo ne njihovoj deci.