Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da od aprila do danas nije bilo dijaloga Beograda i Prištine jer je Priština odbijala poziv specijalnog predstavnika EU Petera Sorensena za dijalog, a da bi novi pregovarač Prištine Agron Bajrami trebalo prvo da nauči osnove dijaloga, pa da onda priča šta je predmet tog procesa.

Petković je tako na svom nalogu na mreži "Iks" reagovao na izjavu Bajramija da ne može da bude pravog dijaloga Beograda i Prištine ukoliko "jedna strana i dalje polaže pravo na teritoriju druge strane" i naglasio da je za razliku od Prištine, Beograd uvek spreman na razgovor.

- Da se konačno Agron Bajrami nije oglasio, niko ne bi znao da Priština ima novog pregovarača u Briselu, koji je redovno odbijao više puta upućen poziv specijalnog predstavnika EU Petera Sorensena za dijalog. Zato od aprila do današnjeg dana nismo imali nijedan sastanak u Briselu na nivou pregovarača, iako je Beograd uvek spreman na razgovor. Kao nov pregovarač, g. Bajrami prvo treba da nauči osnove dijaloga, pa da onda priča šta je predmet dijaloga, a šta ne. Svakako želje i snovi Prištine nisu tema dijaloga, niti će ikada biti - napisao je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM reagovao je i juče nakon što je tzv. kosovska policija pretresala vernike na ulazu u hram kod Prizrena. On je naveo na Iksu da su "pripadnici Kurtijeve policije želeli su danas da izazovu novi Gazimestan na proslavi krsne slave u manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu".

- Pretresali su čak i majke sa bebama u kolicima, žene i mladiće. Još jedan primer nove Kurtijeve represije! O najnovijem kršenju ljudskih, verskih i medijskih prava obavestićemo sve međunarodne predstavnike, a srpski narod je, svojim brojem, jedinstvom i mirnom i dostojanstvenom proslavom krsne slave, poslao najjači odgovor: da su jedinstvo i vera jači od svakog terora - naveo je Petković.