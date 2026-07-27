- Ono što se juče dogodilo, a tiče se užasne pretnje izvesnog gospodina Saše Stevanovića iz Kragujevca, pretnji upućene predsedniku države Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću je nešto što je za najoštriju osudu i reakciju javnosti Srbije. Za mene je dodatno zabrinjavajuće da ono što je govorio Saša Stevanović suštinski predstavlja posledicu upumpavanja takve atmosfere u društvo, rečenica, reči, poruka blokadera koji su činili i radili gotovo celu deceniju dehumanizujući predsednika republike i njegovu porodicu i praveći da takve izjave u Srbiji budu svakodnevnica. Verujem da svi normalni i pristojni ljudi se gade ovakvih stvari. Moraju da reaguju pre svega oni koji su deo političke scene. Niko neće proći nekažnjeno u odnosu na slovo zakona. To je zakonomernost koja će važiti za sve, to je obaveza vih nas, moralna, ali to je nešto što se pre svega definiše kroz pravnu normu, to je uslov, to je nužnost za opstanak Srbije kao uređenog društva - napisao je Vučević na Instagramu.