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Od početka sednice, već više od tri sata, govor drži poslanik Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije.

Iako je jedina tema zasedanja izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije, a što su tražili poslanici opozicije, on govori od Kulina bana što je upalo u oči i samim blokaderima.

Sednica Skupštine Srbije 27. jula  Foto: Petar Aleksić

Slobodan Georgiev, jedan od urednika Nove S, kratko je na društvenoj mreži X napisao:

2,5 h.. mnogo je kume... i ja ne mogu više da slušam... - napisao je Georgijev, i kasnije dodao: "Ponekad je manje, više. Važno je znati odrediti prioritete..."

I drugi korisnik X-a je komentarisao ovo maratonsko izlaganje.

- Mogao je Miroslav Aleksić, kada se već priseća prošlosti i Murata, da nas podseti kako je to biti Dinkićev pulen. Ili kako je sarađivati sa Palmom. Možda da se vrati na 2015. godinu kada je hvalio uspehe Aleksandra Vučića. Kad je već ovoliko razvukao priču, red je i to da čujemo.

Iako su sednicu tražili opozicioni poslanici, od njih 62 koji su potpisali zahtev, pojavilo se samo 48 poslanika.

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