Čotrić i Jugović oštro poručili: Sramno je ćutanje na brutalne pretnje upućene predsedniku Srbije
Nezakonito je to što nadležni sudija odbija da donese naredbu za pretres stana čoveka koji je pretio ubistvom predsedniku Srbije, ističu narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.
- Sramno je to što se iz dana u dan na medijima pojavljuju ljudi koji se prosto utrkuju u plasiranju uvreda i pretnji na račun predsednika Srbije. Neprihvatljivo je i ćutanje pojedinih ljudi, koalicionih partnera, na brutalne pretnje upućene predsedniku. Onih koji su svoje životne i političke biografije gradili isključivo zahvaljujući Aleksandru Vučiću - naveli su u saopštenju Jugović i Čotrić:
- Srbija je zemlja pametnih građana. Sledeći izbori vratiće stvari na svoje mesto, pa će tako i oni kojima su lični interesi važniji od interesa države Srbije biti vraćeni na svoje mesto.