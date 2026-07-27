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Nezakonito je to što nadležni sudija odbija da donese naredbu za pretres stana čoveka koji je pretio ubistvom predsedniku Srbije, ističu narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.

- Sramno je to što se iz dana u dan na medijima pojavljuju ljudi koji se prosto utrkuju u plasiranju uvreda i pretnji na račun predsednika Srbije. Neprihvatljivo je i ćutanje pojedinih ljudi, koalicionih partnera, na brutalne pretnje upućene predsedniku. Onih koji su svoje životne i političke biografije gradili isključivo zahvaljujući Aleksandru Vučiću - naveli su u saopštenju Jugović i Čotrić: