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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju na izmaku - Srbija se danas nalazi pred odlukama koje će odrediti mnogo više od narednih nekoliko godina. Pred nama nije običan izbor, već odluka o tome kakvu zemlju želimo da ostavimo našoj deci, poručio je Vučić.

Muškarac iz Kragujevca uhapšen je zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook objavio pretnje smrću predsedniku Republike. Protiv njega je podneta krivična prijava za ugrožavanje sigurnosti.

Više o ovim temama, za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorili su dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Nikola Belić, novinar Politike.

- Mislim, kada pričamo o demokratiji, ona se zasniva na toleranciji i želji da razmenimo stavove, da sagledamo ljude koji će realizovati određene programe. Izbori su izvesni. Nema nikakvog prostora za mržnju, dodatni razdor, pretnje i slično. Ja ne verujem da je takva atmosfera u društvu. Imam utisak da smo sazreli. Ova poslednja okupljanja i blokade, odnosno, kako bih ih nazvao, jer ni sama ta lista još nije sebe definisala. Ne želim nikoga da uvredim, ali to su ljudi koji su više od godinu i po dana pokušavali da zaustave Srbiju, da pokažu kako je vlast neodrživa i da je treba srušiti nasilnim putem. U jednom trenutku tražili su i izbore - rekao je Miletić.

Foto: Kurir Televizija

Izbori kao jedini put političke borbe

Ocenio je da predstojeći izbori treba da budu okvir za političko nadmetanje i poručuje da u demokratskom procesu nema mesta nasilju.

- Izbori su izvesni. Još nisu zvanično raspisani, ali je vlast, na čelu sa predsednikom Vučićem, više puta jasno poručila da izbori nisu pitanje, već je samo tehničko pitanje kada će biti održani - u oktobru, novembru ili decembru. Mislim da to ne ostavlja prostor za pokušaje uvođenja nasilja u svakodnevnu politiku. To je bilo i prošlo. Verujem da je narod izvukao određene pouke - kaže on.

Belić smatra da se u javnom prostoru stvara atmosfera u kojoj pojedinci, kako kaže, pribegavaju sve radikalnijoj retorici kako bi privukli pažnju.

- Teško je danas i setiti se svega što je izgovoreno. Kao da se ljudi utrkuju ko će otići korak dalje. Mislim da je predsednik, kao domaćin iz Šumadije, uputio jasnu poruku. Važno je da obratimo pažnju na to da su mnogi zavedeni i da osećaju potrebu da pokažu što radikalniji stav - naveo je novinar Politike.

Nikola Belić, novinar Politike Foto: Kurir Televizija

Kako je rekla voditeljka emisije "Puls Srbije" Milica Janković, to nisu ljudi koji očekuju političku funkciju ili neku korist zbog koje bi morali da se ističu kao deo predizborne kampanje. Reč je o običnom čoveku, meštaninu jednog sela u okolini Kragujevca, koji sebi dozvoljava da javno izgovori tako nešto.

- Upravo tako. Pretpostavljam da je, pod uticajem takve atmosfere, osetio potrebu da se dokaže. Ne mogu da znam šta mu je bilo u glavi, ali izgleda kao da je želeo da bude najglasniji u svom kraju. Nažalost, u svakom delu Srbije ima ljudi koji podležu takvoj propagandi i pokušavaju da se dokažu pred blokaderima, ili kako god da ih nazovemo. Oni se, međutim, utrkuju u tome ko će izneti strašniju najavu o likvidacijama i nasilju, umesto da se nadmeću idejama - za Kurir televiziju, zaključio je Belić.

02:26 UTRKUJU SE U NAJAVAMA LIKVIDACIJA UMESTO DA SE NADMEĆU IDEJAMA: Belić i Miletić o opasnoj retorici i radikalizaciji za Kurir TV: "Izbori su jedini put borbe" Izvor: Kurir televizija

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