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Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali detaljno je razotkrio složenu mrežu uticaja i finansijskih malverzacija u koje je, prema priloženim dokazima i šemama, bio umešan nekadašnji predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić.

Naime, ministar Mali se danas obratio u Skupštini Srbije i pokazao hobotnicu koruptivnih poslova predsednika Narodnog pokreta Aleksića — kako se navodi u objašnjenim grafikonskim prikazima, Aleksić je tokom svog mandata (2012-2016) stvorio hobotnicu privatnih firmi, fondova i opštinskih preduzeća preko kojih su se izvlačile stotine miliona dinara iz budžeta.

- Ko o čemu, Miroslav Aleksić o poštenju - rekao je na početku Mali, i podsetio na vreme kada je Aleksić "sa Mlađanom Dinkićem iz G17+ harao i vladao ekonomskom politikom Srbije".

Milionsko zaduživanje i profit od gasifikacije

Poseban akcenat u dokumentaciji stavljen je na projekat gasifikacije opštine Trstenik tokom 2013. i 2014. godine. Prema rečima ministra i predstavljenim šemama, Aleksić je bez sprovedenog javnog poziva i bez zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji zadužio opštinu kod banaka za čak 100 miliona dinara.

- U to vreme preko pola miliona radnih mesta je bilo izgubljeno, fabrike zakatančene, a 2012. godine stopa rasta BDP-a negativna. Javni dug na kraju njihove vlasti bio je preko 50 odsto, sada je 43,7. Kurs je sa 80 dinara za evro otišao na 120. Zamislite da se opet oni vrate na vlast. To je 50 odsto promene kursa za četiri godine. Imali biste kurs od 180 dinara. Znate kolika je prosečna plata u Trsteniku bila za vreme njegove vlasti? 32.000 dinara. Preko 5.000 ljudi je bilo bez posla, a sada je prosečna plata u Trsteniku preko 95.000 dinara i raste - rekao je Mali.

Foto: Kurir

Istakao je daje pripremio hobotnicu koruptivnih i lopovskih aktivnosti Miroslava Aleksića i da je stotine miliona dinara i milioni evra prošli na nezakonit način.

Na grafikonima je posebno podvučeno i pitanje Aleksićeve imovine, uključujući 300 ari zemlje i 145 ari pod zakupom, kao i prikrivenu kupovinu stana od 146 kvadrata u Trsteniku vrednog oko 75.000 evra, ugovorenu sa "Tehnogradnjom" 2015. godine, za koji navodno ne postoji dokaz o poreklu novca, a sumnja se da je finansiran sredstvima iz firme "Boss Petrol".

- Pričaćemo o Fondu za unapređenje resursa građana — oštećen budžet preko 50 miliona dinara, Direkcija za izgradu i planiranje Trstenika, pa ću pričati o vezama sa firmom Bospetrol i Bos konstrakšn, imamo prikrivenu kupovinu stana 75.000 evra, sa Tehnogradnjom, uknjižio stan 146 km2 u Trsteniku. Državna revizorska institucija, kada je sagledala poslovanje opštine Trstenik, utvrdila je preko milion evra direktne štete za građane Trstenika, zaključivanje štetnih ugovora sa Prvom Petoletkom. Imate ugovor sa Agrokorom, hrvatskom kompanijom, gde nazovi pošteni građanin kupuje za šest miliona dinara 85,4 ara placa i 1.670 kvadratnih metara objekata. Kako, majstore, za šest miliona dinara sve to, i to od hrvatske kompanije - upitao je Mali.

U isto vreme, privatna firma "Boss Construction" izvođala je radove na raskopavanju javnih površina i postavljanju gasovoda bez dozvola i bez kontrole nadležnih inspekcijskih službi. Iako postupak javne nabavke nije bio okončan, 2015. godine je potpisan ugovor o naknadi troškova za priključak sa ovom firmom, čime joj je iz opštinskog budžeta isplaćeno 247.015evra, kako se vidi na šemi.

Foto: Kurir

Nakon toga, firma preuzima pravo naplate mrežarine za protok gasa u iznosu od 20 do 30 miliona dinara godišnje, ostvarivši ukupno 2,86 miliona evra u periodu od 2015. do 2021. godine. Dalji tok novca od fiktivnih faktura i ugovora prelivao se preko povezanih preduzeća poput "Premiere Pro Consulting" (agencija za konsultanstke aktivnosti i menadžment), "Cestor Veks", "AS Petrol" i "System Building".

Sumnjiva kupovina stanova i privatna imovina

Pored gasifikacije, šema ukazuje i na nepravilnosti u radu Fonda za unapređenje resursa građana, gde je zabeleženo nenamensko trošenje preko 50 miliona dinara, kao i u Državnoj revizorskoj instituciji koja je konstatovala prekršajnu odgovornost Aleksića za nepravilnosti teške oko 31 milion dinara.

- Ovu hobotnicu ću podeliti sa vama, a dalje sam je razvio samo na gasifikaciju Trstenika. Da vidimo šta si ti radio, majstore. Aleksić postade predsednik opštine Trstenik 2012. godine. Do 2016. kreće gasifikacija Trstenika. Prvo je zadužio i uzeo kredit od Banke Inteza i Komercijalne banke i rešio da gasificira Trstenik. Bez završene javne nabavke i bez građevinskih dozvola, preduzeće koje se zove Bospetrol, u vlasništvu njegovog prijatelja Predraga Stevanovića, kreće da postavlja gasne stanice. A onda mu Aleksić daje nalog: "Ti kreni da kopaš taj gasovod, kako bi, kada ja napravim javnu nabavku, u tom trenutku ti bio prvi ponuđač i kako bismo zajedno dominirali gasovodom u Trsteniku i tako naplaćivali od 20 do 30 miliona dinara godišnje od svih građana Trstenika" - dodao je ministar Mali.

Miroslav Aleksić Foto: Marko Karović

Kaže da je Stevanović promenio ime firme u Bos konstrakš, jer je fingirao dokumentaciju i prodaju naftnih derivata i motornih benzina na crno i oštetio budžet Srbije za 109 miliona dinara.

- Do 2021. godine naplatili su 2.860.000 evra. Sada je Aleksić rešio kako će te pare da opere i izvuče od Stevanovića, pa je angažovao firme, agenciju za konsultantske aktivnosti, i tako je Stevanović redovno transferisao tom preduzeću taj novac. Pa su uključili preduzeće Sistem bilding, u vlasništvu ćerke Stevanovića, nakon toga firmu King gas, koja je u vlasništvu druge ćerke Stevanovića, Valentine, i firmu As petrol iz Kruševca. U svakom slučaju, 2.860.000 evra na ime mrežarine, bez građevinske dozvole i bez javne nabavke, napravio je sebi Aleksić i njegov pajtos. Pri tome, kada je Agencija za energetiku ušla da vidi sve to, utvrdili su da su mrežarinu naplaćivali duplo više nego što su bile prave cene, na štetu građana Trstenika - rekao je Mali.

Poslušajte obraćanje u nastavku:

08:08 Siniša Mali u Skupštini Srbije Izvor: Kurir