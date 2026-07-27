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Opozicionar Željko Veselinović danas u Skupštini Srbije isprozivao je blokadere i pohvalio Vladu.

Poslanik koalicije Radnička partija - Ruska stranka - Ujedinjena seljačka strana rekao je da je razgovarao sa ministrima i da su poboljšali neke stvari i dodao da "nije politika ustanemo u podne, popijemo kaficu, nešto tvitnemo."

"Ja smatram da sam svoj posao narodnog poslanika, razgovarajući sa nekim ministrima, radio kako treba. Jer ako sam uspeo da makar za jedam centimetar ili milimetar poboljšam, kao predsednik sindikata i kao zastupnik Radničke partije, da poboljšam život nekih ljudi, običnih ljudi, pre svega govorim o običnim ljudima, radnicima, deci koja se bave sportom, ako sam malim delićem učestvovao u tome, ja smatram da sam ulogu narodnog poslanika, na koju sam izabran, odradio kako treba", naveo je Veselinović i dodao:

"Jer ja smatram da u ovako polarizovanom društvu, i opozicija mora da se bori za dobrobit građana. Moj zadatak i moja misija, i ceo život to radim, borim se za dobrobit radnika Srbije. Koliko sam imao uspeha u tome, drugi mogu da kažu. Nekad jesam, nekad nisam, nekad više, nekad manje, ali i za vreme ovog svog mandata ovde sam se trudio da u tim nekim razgovorima uspem da makar za milimetar neke stvari promenim na bolje. I zbog toga sam ponosan, i zbog toga mogu da kažem da sam neku, barem jedan deo svoje misije, opravdao."

01:57 Opozicionar Željko Veselinović isprozivao bloakdere i pohvalio Vladu Izvor: Kurir