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V.d. direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović, najoštrije je osudio napad na prostorije Kulturno-umetničkog društva "Srpski vez" u Kumanovu.

"Najoštrije osuđujem napad na prostorije Kulturno-umetničkog društva 'Srpski vez' u Kumanovu. Svaki napad na institucije i organizacije koje okupljaju naš narod, čuvaju srpski jezik, kulturu, tradiciju i identitet predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost i šalje poruku koja ne doprinosi međusobnom poverenju i stabilnosti.

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Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Obišao sam prostorije društva kako bih se lično uverio u nastalu štetu i razgovarao sa predstavnicima udruženja. Preneo sam im punu podršku Republike Srbije i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, uz poruku da neće ostati sami i da ćemo nastaviti da pružamo podršku njihovom radu.

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Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Očekujemo da nadležni organi Republike Severne Makedonije hitno rasvetle ovaj incident, identifikuju i procesuiraju odgovorne, kako bi se poslala jasna poruka da nasilje i ugrožavanje kulturnih i nacionalnih institucija nisu prihvatljivi.

Srbi u R. Severnoj Makedoniji svojim radom doprinose razvoju društva u kojem žive, negujući svoju tradiciju uz puno poštovanje države čiji su građani. Upravo zato, njihova bezbednost, pravo na očuvanje identiteta i nesmetan rad njihovih udruženja moraju biti zaštićeni.

Republika Srbija će, kroz institucije sistema, nastaviti da bude pouzdan oslonac našem narodu u regionu i da pruža podršku svim organizacijama koje čuvaju srpski identitet, kulturu i nacionalno jedinstvo", naveo je Kokanović.

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