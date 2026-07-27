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Na predlog Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana S.S. (55) iz Kragujevca, koji je uhapšen zbog sumnje da je na društvenoj mreži "Facebook" postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.

Hapšenje Kragujevčanina zbog pretnji smrću predsedniku Vučiću Foto: MUP Printscreen

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

On je danas saslušan u tuẓ̌ilaštvu.

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Uhapšen muškarac zbog pretnji smrću predsedniku Vučiću Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, S.S je predsedniku Srbije zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i vitlao velikim nožem.

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