krivično delo Ugrožavanje sigurnosti
ODREĐEN PRITVOR KRAGUJEVČANINU (55) ZBOG MONSTRUOZNIH PRETNJI PREDSEDNIKU VUČIĆU: Saslušan u tužilaštvu, ostaje iza rešetaka do 30 dana
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Na predlog Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana S.S. (55) iz Kragujevca, koji je uhapšen zbog sumnje da je na društvenoj mreži "Facebook" postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.
Hapšenje Kragujevčanina zbog pretnji smrću predsedniku Vučiću Foto: MUP Printscreen
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Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.
On je danas saslušan u tuẓ̌ilaštvu.
Podsetimo, S.S je predsedniku Srbije zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i vitlao velikim nožem.
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