Na predlog Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana S.S. (55) iz Kragujevca, koji je uhapšen zbog sumnje da je na društvenoj mreži "Facebook" postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.