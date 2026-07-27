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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, tokom obraćanja u Skupštini Srbije, pustio je zvuk tzv. zvučnog topa sa svog telefona.

Dačić je rekao da je zvučni top američke proizvodnje i rekao da mu jedna od funkcija da može da se koristi prilikom nereda.

- To je zvučni top, to je zvučni top - ponavljao je Dačić dok se salom parlamenta prolamao oštar zvuk koji je izazvao negodovanje opozicionih poslanika, pa dodao:

- Upotreba zvučnog topa u Pitsburgu, u Americi. To je zvučni top. On u Srbiji nikada nije upotrebljen, zato sam vam pustio!

Poslušajte snimak u nastavku:

00:30 Ivica Dačić pustio snimak zvučnog topa u Skupštini Izvor: Kurir

Reč preuzela Brnabić

Ana Brnabić, predsednica parlamenta, potom je uzela reč.

- Izvinite, a o čemu se sada radi tačno? A šta je sad tačno problem? Gospodin Aleksić je pominjao zvučni top. Gospodin Aleksić je pričao o zvučnom topu kao jednom od razloga zašto ova vlada ne treba da ima poverenje. Šta vam sada smeta - upitala je Brnabić opozicione poslanike - rekla je i dodala:

- Šta vam sada smeta da ministar policije pusti da građani čuju kako zvuči zvučni top i da vide da takav zvuk niko, kao ni bilo koji drugi, nije čuo na tom famoznom protestu i time da odgovori Miroslavu Aleksiću. Ako vam se ne sviđa odgovor, nemojte da postavljate pitanja - poručila je Brnabić.

Dačić je rekao da je pustio snimak upotrebe zvučnog topa u Pitsburgu, na zasedanju G20 u Americi i da ovo svaki građanin može da vidi.

Današnje zasedanje Skupštine Srbije pročitajte u našem tekstu OVDE.