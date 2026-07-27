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Vlada Srbije donela je rešenje kojim je za zamenika glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji postavljena Ljiljana Jevtović, objavljeno je u Službenom glasniku.

Ona trenutno obavlja funkciju prvog savetnika u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji i predstavnika Ministarstva za evropske integracije, a na mesto zamenika glavnog pregovarača postavljena je na osnovu rešenja koje je potpisao predsednik Vlade Đuro Macut 23. jula.

U martu ove godine Vlada je na mesto glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji postavila ambasadora Srbije pri EU, Danijela Apostolovića, prenose mediji pisanja Tanjuga. 

Kurir.rs

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