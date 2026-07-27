"LJUDI, MORAMO DA ODBRANIMO SRBIJU OD OVOGA" Ana Brnabić o Kokanovićevoj podršci Filipoviću koji priželjkuje smrt penzionera: Zamislite da ovi vode zemlju
Jedan od lidera blokadera Zlatko Kokanović došao je ispred suda da podrži Miroslava Filipovića koji priželjkuje smrt penzionerima, što je prokomentarisala predsednica Skupštine Ana Brnabić poručivši da "moramo da odbranimo Srbiju od ovoga".
"Zlatko Kokanović, jedan od lidera blokadera, po svemu sudeći među prvih 20 na tzv. 'studentskoj' listi, danas je bio ispred suda da podrži Miroslava Filipovića, koji je javno izrazio radost, sreću i nadanje da će najmanje 10-15 penzionera preminuti na jednom događaju. Kokanović je svog 'Fikija' danas nazvao 'istomišljenikom' i 'saborcem'. Posle Jasmine Paunović, još jedna zvezda na blokaderskom nebu je zasijala i pokazala nam svu lepotu njihovih vrednosti - bili su za to da se penzionerima ukine pravo glasa, danas im žele smrt. Samo zamislite kakav bi život u Srbiji bio da je ovakvi vode… Ljudi, mi moramo da radimo više, moramo da odbranimo Srbiju od ovoga", navela je Ana Brnabić.
Podsetimo, Filipović je blokader iz Loznice, poznat po nadimku Fiki, koji je u subotu priveden jer se tereti za krivično delo "Ugrožavanje sigurnosti".
Podsetimo, on je uoči velikog skupa "Srbija jedna porodica" u Beogradu u junu govorio kako se raduje tome "jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera".