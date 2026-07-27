"Zlatko Kokanović, jedan od lidera blokadera, po svemu sudeći među prvih 20 na tzv. 'studentskoj' listi, danas je bio ispred suda da podrži Miroslava Filipovića, koji je javno izrazio radost, sreću i nadanje da će najmanje 10-15 penzionera preminuti na jednom događaju. Kokanović je svog 'Fikija' danas nazvao 'istomišljenikom' i 'saborcem'. Posle Jasmine Paunović, još jedna zvezda na blokaderskom nebu je zasijala i pokazala nam svu lepotu njihovih vrednosti - bili su za to da se penzionerima ukine pravo glasa, danas im žele smrt. Samo zamislite kakav bi život u Srbiji bio da je ovakvi vode… Ljudi, mi moramo da radimo više, moramo da odbranimo Srbiju od ovoga", navela je Ana Brnabić.