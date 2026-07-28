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Kandidati s tzv. studentske liste se redom demaskiraju... Padanje maski uveliko traje i to kod upravo kod onih koje blokaderi smatraju svojim "najjačim adutima". Ako je i bilo tajni, sve su demistifikovane, sada je svakom građaninu jasno da su blokaderima jedini program pretnje i nasilje.

Bivša tužiteljka Jasmina Paunović se vodi kao druga na blokaderskoj listi, a njen nastup u podkastu kod Dejana Lučića, gde su izgovorene strašne uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i ljudi drugih vera i rasa, te omalovažavan ženski rod, najblaže rečeno bio je skandalozan. A tome treba dodati da je najavila "zatvaranje granica" kada blokaderi dođu na vlast...

A posle Jasmine Paunović, još jedan visokokotirani na blokaderskoj listi Zlatko Kokanović je skinuo masku - otvoreno je podržao blokadera koji priželjkuje smrt penzionerima. Kokanović je juče došao ispred suda da pruži podršku, kako sam kaže, "istomišljeniku" i "saborcu" Miroslavu Filipoviću zvanom Fiki iz Loznice, privedenom u subotu, koji se tereti za krivično delo "Ugrožavanje sigurnosti".

00:56 Zlatko Kokanović podržava Miroslava Filipovića Izvor: Kurir

Podsetimo, Filipović je uoči velikog skupa "Srbija jedna porodica" u Beogradu u junu govorio kako se raduje tome "jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera", jer će to biti "10-15 glasova manje za Vučića". I takvog podržava Kokanović?!

Ako su Paunović, Kokanović i ostali iz TOP 20 blokaderskih kandidata, postavlja se kakvi su i šta smeraju oni sa stotog mesta?!

"Posle Jasmine Paunović, još jedna zvezda na blokaderskom nebu je zasijala i pokazala nam svu lepotu njihovih vrednosti - bili su za to da se penzionerima ukine pravo glasa, danas im žele smrt", navela je juče predsednica Skupštine Ana Brnabić i poslala strašno upozorenje:

"Samo zamislite kakav bi život u Srbiji bio da je ovakvi vode…"

Na kraju, ona je zaključila kakav jedini ishod ove borbe sme i mora da bude:

"Ljudi, mi moramo da radimo više, moramo da odbranimo Srbiju od ovoga".

Dakle, program tzv. "studentske liste" koje ističu njihove perjanice je zabraniti glasanje "nesrbima", penzioneri da umru...