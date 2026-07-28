NAJGORI OD NAJGORIH! Perjanice blokaderske liste se kriju, ali im maske padaju - njihov program su samo PRETNJE I NASILJE
Kandidati s tzv. studentske liste se redom demaskiraju... Padanje maski uveliko traje i to kod upravo kod onih koje blokaderi smatraju svojim "najjačim adutima". Ako je i bilo tajni, sve su demistifikovane, sada je svakom građaninu jasno da su blokaderima jedini program pretnje i nasilje.
Bivša tužiteljka Jasmina Paunović se vodi kao druga na blokaderskoj listi, a njen nastup u podkastu kod Dejana Lučića, gde su izgovorene strašne uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i ljudi drugih vera i rasa, te omalovažavan ženski rod, najblaže rečeno bio je skandalozan. A tome treba dodati da je najavila "zatvaranje granica" kada blokaderi dođu na vlast...
A posle Jasmine Paunović, još jedan visokokotirani na blokaderskoj listi Zlatko Kokanović je skinuo masku - otvoreno je podržao blokadera koji priželjkuje smrt penzionerima. Kokanović je juče došao ispred suda da pruži podršku, kako sam kaže, "istomišljeniku" i "saborcu" Miroslavu Filipoviću zvanom Fiki iz Loznice, privedenom u subotu, koji se tereti za krivično delo "Ugrožavanje sigurnosti".
Podsetimo, Filipović je uoči velikog skupa "Srbija jedna porodica" u Beogradu u junu govorio kako se raduje tome "jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera", jer će to biti "10-15 glasova manje za Vučića". I takvog podržava Kokanović?!
Ako su Paunović, Kokanović i ostali iz TOP 20 blokaderskih kandidata, postavlja se kakvi su i šta smeraju oni sa stotog mesta?!
"Posle Jasmine Paunović, još jedna zvezda na blokaderskom nebu je zasijala i pokazala nam svu lepotu njihovih vrednosti - bili su za to da se penzionerima ukine pravo glasa, danas im žele smrt", navela je juče predsednica Skupštine Ana Brnabić i poslala strašno upozorenje:
"Samo zamislite kakav bi život u Srbiji bio da je ovakvi vode…"
Na kraju, ona je zaključila kakav jedini ishod ove borbe sme i mora da bude:
"Ljudi, mi moramo da radimo više, moramo da odbranimo Srbiju od ovoga".
Dakle, program tzv. "studentske liste" koje ističu njihove perjanice je zabraniti glasanje "nesrbima", penzioneri da umru...
Očigledno je da te blokaderske perjanice sa liste kriju imena ne zbog straha od "zle vlasti" i njihovih bolesnih plenumaških pravila, već je sada svima jasno da se na toj listi nalaze najgori od najgorih!