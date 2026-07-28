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Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije.

Nastavak sednice je zakazan za 10 časova.

Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Tokom prepodnevnog dela sednice je ovlašćeni predlagač, šef poslaničke grupe "NPS-NLS" Miroslav Aleksić, obrazlagao predlog za glasanje o nepoverenju Vladi skoro četiri sata, navodeći da opozicija nepoverenje traži za vladu Đura Macuta, ali da se to odnosi na čitav sistem i pozvao predsednika Aleksandra Vučića da raspiše izbore.

Posle toga je premijer Đuro Macut odgovarao na kritike ovlaščenog predlagača, navodeći da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe.

Macut je u izlaganju, nešto dužem od sat vremena, naveo da rezultati postoje i da je u prethodnim mesecima vlada nastavilao da čuva ekonomsku stabilnost zemlje, da privlači investicije, da gradi puteve i pruge, da ulaže u bolnice, u škole, nauku i visoko obrazovanje...

Macut je kazao da odgovornost nije prihvatio da bi učestvovao u dnevno-političkim sukobima, već da bi zajedno sa svojim timom radio u interesu građana.

On je poručio i da njegova vlada zasluzuje da dobije poverenje.

Pored Macuta, sednici je prisustvovala i većina ministara u Vladi Srbije, od kojih su neki uzeli učešće u diskusiji, uključujuću i Sinišu Malog, Ivicu Dačića i Bratislava Gašića koji su odbacili Aleksićeve kritike.

Poslanici vladajuće većine najavili su podršku Vladi Đure Macuta.