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Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova nastavili su raspravu o Predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

Sednica parlamenta ima jednu tačku dnevnog reda - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.

Sednici prisustvuje 121 narodni poslanik

Predsednica Skupštine Ana Brnabić saopštila je da sednici prisustvuje 121 narodni poslanik, i da postoje uslovi za nastavak sednice.

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