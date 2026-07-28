Politika
NASTAVLJENA SEDNICA SKUPŠTINE: I danas rasprava o nepoverenju Vladi
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Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova nastavili su raspravu o Predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.
Sednica parlamenta ima jednu tačku dnevnog reda - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.
Sednici prisustvuje 121 narodni poslanik
Predsednica Skupštine Ana Brnabić saopštila je da sednici prisustvuje 121 narodni poslanik, i da postoje uslovi za nastavak sednice.
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