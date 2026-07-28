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Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o predlogu za izglasavanje nepoverenja Vladi premijera Đura Macuta, koji je još u februaru podnela grupa od 62 opoziciona poslanika. Dok opozicija optužuje vlast za brojne propuste, predstavnici vladajuće većine ocenjuju da je rasprava iskorišćena kao deo predizborne kampanje, a ne za iznošenje konkretnih predloga.

Gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, narodna poslanica Aleksandra Tomić ocenila je da je gotovo četvoročasovno izlaganje predsednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića predstavljalo pokušaj političkog pozicioniranja opozicije.

- To je izgledalo kao imitacija života, kao da se gospodin Aleksić kandidovao za premijera i predstavljao sopstveni ekspoze. Govorio je o gotovo svakom ministarstvu, a najviše o poljoprivredi, što je njemu kao poljoprivrednom proizvođaču posebno blisko. Suština tog izlaganja bila je politička kampanja i pokušaj da opozicija povrati podršku birača, posebno u trenutku kada deo njihovog biračkog tela podržava studentsku listu - rekla je Tomić.

Ona je istakla da je cilj vladajuće većine da se skupštinska procedura okonča što pre kako bi se, kako kaže, omogućilo raspisivanje parlamentarnih izbora.

- Želeli smo da završimo sednicu već ove nedelje kako bismo otkočili postupak raspisivanja izbora, jer po Ustavu nije moguće raspisati parlamentarne izbore dok traje postupak izglasavanja nepoverenja vladi. Time pokazujemo da poštujemo Ustav i vladavinu prava, što predsednik Aleksandar Vučić, po našem mišljenju, čini godinama - navela je Tomić.

01:55 KRITIKA MORA DA PONUDI I REŠENJE: Prof. dr Tomić o raspravi u Skupštini Izvor: Kurir televizija

Dodala je da, prema njenom mišljenju, opozicija nema jedinstven politički program, već pokušava da kroz ovakve rasprave popravi svoju poziciju pred eventualne izbore.

"Svako delo meri se rezultatima"

O skupštinskoj raspravi govorio je i profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković, koji smatra da dužina govora nije pokazatelj njegovog kvaliteta.

- Svako delo meri se rezultatima. Tako je i u politici. Četiri sata govora ne znače automatski i kvalitet. Neko može suštinu da saopšti za četiri minuta. Važno je šta je rečeno, a ne koliko je trajalo - ocenio je Petričković.

On je dodao da kritika vlasti ima smisla samo ukoliko je praćena konkretnim predlozima.

- Kritika je važan korektiv u demokratskom društvu, ali ako se sve svede na optužbe bez konstruktivnih rešenja, onda je to prazna priča koja ne daje rezultate. Tokom rasprave nismo čuli konkretne predloge, već uglavnom ponavljanje već poznatih optužbi - rekao je on.

prof. dr Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Petričković je ukazao i na reakcije koje su se pojavile na društvenim mrežama, gde su pojedini opoziciono orijentisani komentatori kritikovali dužinu Aleksićevog obraćanja.

- Naš narod kaže da reči ne treba brojati satima, već ih meriti. Važna je suština i efekat koji one ostavljaju. Govor koji traje satima, a ne donosi ništa novo niti nudi rešenja, teško može da promeni političku sliku - naveo je profesor.

Govoreći o rezultatima aktuelne vlasti, Petričković je ocenio da će konačan sud dati konkretni pokazatelji.

- Kada se sagledaju infrastrukturni projekti, očuvanje energetske stabilnosti, ekonomski pokazatelji i druge mere koje su sprovedene, veoma je teško osporiti ostvarene rezultate. Upravo zbog toga smatram da politička kritika mora biti zasnovana na argumentima i alternativnim rešenjima, a ne samo na osporavanju - zaključio je Petričković.