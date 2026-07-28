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Jedva da je prošao i dan od hapšenja sredovečnog Kragujevčanina koji je na mrežama izrekao monstruozne pretnje smrću predsedniku Srbije poručivši mu da će mu odseći glavu, a blokaderi su na mrežama ekspresno lansirali novi spin koji je, međutim, vrlo brzo rakskrinkan kao još jedna u nizu blokaderskih laži i izmišljotina.

Naime, na mrežama se pojavila suluda priča da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sam sebi "namestio" Kragujevčanina koji mu preti odsecanjem glave?!

I možda bi se ta opasna priča i zavrtela u blokaderskim krugovima da odmah nije sasečena u korenu fotografijom koja govori više od 1.000 reči - uhapšeni S.S. iz Kragujevca koji ponosno pozira s blokaderskim prvacima - Milošem Parandilovićem i Boškom Obradovićem.

Štaviše, pomenutu sliku je okačio i na svoj FB profil.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti putem svog Instagram naloga, juče je rekao da se ne oseća ugroženim jer je siguran da je u pitanju "dobar domaćin i dobar Šumadinac koga je neko zaveo strašnim lažima i jezivim neistinama".

Siguran sam nije ovoliko loš i nije ovakav zločinac kakvim je sebe želeo da predstavi. Siguran sam jer ovo što je on izgovorio je plod manipulacije onih koju su hteli da nam podele Srbiju, onih koji su nam delili porodice, onih koji su preko svojih mejnstrim medija i društvenih mreža ogromnim novcem spolja, želeli da razore našu voljenu otadžbinu. On je samo jedan od ljudi koji je podlegao njihovim lažima i neistinama. Ja nisam tužilac ni sudija, i ma koliko ovo bilo odvratno za slušati, pokušaću procesno-pravno da mu pomognem. Mogu, ne zato što sam predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. Reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osećam ugroženim - dodao je predsednik.

Vučić je posebno naglasio da se ne oseća ugroženim.

Radujem se tome što će za pola godine ili godinu, ne da kaže "izvinite predsedniče" već "izvini Aleksandre" i što će da se raduje novoj obilaznici oko Kragujevca i tome što je Stelantis u Kragujevcu možda najuspešnija fabrika Stelantisa u svetu. Uspeli smo to da uradimo uprkos ogromnoj skepsi, što smo izgradili tržnicu, gradimo puteve, što uskoro počinjemo izgradnju kliničkog centra u Kragujevcu... - rekao je Vučić dodavši da je i lično spreman da mu oprosti i da mu pruži ruku za sve ovo strašno što je rekao.