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Poslanik "Mi - Glas naroda" Dragan Stanojević izjavio je danas u Narodnoj skupštini izneo optužbe na račun nekadašnjeg lidera pokreta Branimira Nestorovića, tvrdeći da je raspolagao sredstvima bez saglasnosti ostalih članova grupe.

Stanojević je naveo da je ta poslanička grupa 10. juna podnela zahtev Agenciji za sprečavanje korupcije da ispita nenamensko trošenje sredstava koja su pripala nekadašnjoj izbornoj listi.

Dragan Stanojević: Jedan čovek zloupotrebljava taj novac Foto: Printscreen Parlament.rs

- Želim samo da građani znaju da je doktor Nestorović za račun naše poslaničke, odnosno grupe građana koja je bila na izborima, do sada dobio oko 2,5 miliona evra - rekao je Stanojević.

On je naveo da je, prema sporazumu koji je potpisan, većina trebalo da odlučuje o raspodeli tih sredstava.

- On je jedini lično koristio ta sredstva. Na koji način i kako je moguće da Agencija za sprečavanje korupcije nije utvrdila tu činjenicu, da jedan čovek od deset zloupotrebljava taj novac, plaća onako kako on smatra da treba, a da svi mi, za čiji račun se to dešava, ne učestvujemo u tome - kazao je Stanojević i dodao da je reč o "neverovatnom kriminalu i zloupotrebi".

00:55 Dragan Stanojević o Branimiru Nestoroviću Izvor: Parlament You Tube