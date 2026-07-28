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Svi zahtevi Sindikata "Opstanak" Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobiće sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su danas predstavnice tog sindikata, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Predstavnica Sindikata Snežana Pantelić Živanović kazala je novinarima ispred Predsedništva Srbije da će im i zdravstveno osiguranje već danas biti uplaćeno, kao i povezivanje radnog staža.

- Predsednik nam je ukazao veliku čast i poštovanje prijemom i organizovanjem ovog skupa u cilju rešavanja naših nagomilanih problema. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da će sve biti rešeno, da mogu svi zaposleni da odahnu, a i njihove porodice. Država svoje obaveze mora da ispuni i za nekih mesec, mesec i po dana biće isplaćene sve plate, a tada će već doći i šesnaesta plata - rekla je ona, prenosi portal Nova.

Pantelić Živanović: Mogu sa zadovoljstvom da kažem da će sve biti rešeno Foto: Petar Aleksić

Upitana da li je bilo reči o koncesiji, Jelena Šikuljak je prenela da im je rečeno da dobro razmisle šta je "najbolje rešenje iz neutralnog i objektivnog ugla", i da li mogu da budu konkurentni i isplatljivi na tržištu.

- Ako sam ja dobro razumela, sada ćemo dobiti grejs period od šest meseci pomoći države, u smislu nabavki sredstva za rad, pa ako to ne uspemo da opravdamo, tada će najverovatnije biti koncesija - rekla je, dodajući da će deo sredstva dobiti od Vlade Srbije, a deo od Grada Beograda.

Predstavnica Sindikata Jasmina Drašković prenela je da je Vučić rekao da će se potruditi da se radna mesta sačuvaju, ali da će se konačno rešenje i status ustanove još razmatrati.

Sastanku su, kako je navela, prisustvovali i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ministar finansija Siniša Mali.