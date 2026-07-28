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Poslanici Skupštine Srbije su nastavili su raspravu o Predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Sednica parlamenta ima jednu tačku dnevnog reda - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.

U toku skupštinskg dana, obratio se i ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali koji je doneo grafikone na kojima je pokazao, kako je rekao, Aleksićeve mahinacije iz prethodnih godina i decenija.

- Juče sam krenuo da pričam o njegovim mahinacijama dok je bio predsednik opštine Trstenik, danas ću nastaviti oko toga. Ali moje pitanje, Aleksiću, za vas je: da li ste ili niste bili član Ujedinjenih regiona Srbije?, upitao je ministar Mali u Skupštini poslanika Miroslava Aleksića.

1/7 Vidi galeriju Mali u Skupštini Foto: Youtube printscreeen, Youtube/Parlament Srbija, YouTube/ParlamentSrbija

- Da li jeste ili niste bili u stranci sa Mlađenom Dinkićem? Pošto spočitavate meni juče, ja nikada nisam bio ni u jednoj političkoj stranci, ni u Demokratskoj stranci, ni bilo kojoj osim Srpskoj naprednoj stranci. A ako ste bili, a jeste bili, pošto uvaženi Aleksić kaže "prodajemo laži", mi prodajemo laži. A pogledajte njegovu laž, njegovu i Dinkićevu: 23. januar 2008, kažu, Dinkić kaže, naravno Aleksić pored njega, "podelićemo svim punoletnim građanima Srbije", samo da podsetim građane Srbije, "podeliti besplatne akcije u iznosu od 1.000 evra".

"Pa reci, jesi muzičar ili nisi"

- Moje pitanje Aleksiću za vas da li ste ili niste bili u Ujedinjenim regionima Srbije s Mlađanom Dinkićem jer pogledajte njegovu laž i Dinkićevu - mi ćemo svim punoletnim građanima Srbije podeliti besplatne akcije u iznosu od 1.000 evra

- Približno 4 miliona građana imaće pravo na ove akcije, i u jednakim iznosima biće podeljene akcije u vrednosti od 4 milijarde evra, što znači da će svaki građanin dobiti 1.000 evra.

- Aleksiću jel si obećao ovo ili nisi, upitao je Mali pa dodao: Ako jesi, jesi ispunio ili nisi, naravno da nisi!

Foto: Kurir

Mali: Dinkić priznao da je obećao po 1.000 evra od besplatnih akcija da bi Tadić pobedio na izborima 2008.

- Prodaješ laži kao što sve prodaješ tokom svoje političke karijere na to da si i brižan i ovakav i onakav a ništa od toga nije tačno. Pri čemu je Dinkić priznao - obećao sam tih 1.000 evra od besplatnih akcija da bi Tadić pobedio na izborima 2008. protiv Tomislava Nikolića.

- Pa reci, jesi bio ili nisi, jesi muzičar ili nisi, jesi li bio s Mlađanom Dinkićem u stranci? Ja nisam, dodao je Mali, pa rekao: Ja sam ovde nevažan, ti jesi! Jeste li obećali ili niste po 1.000 evra, jeste li to obećanje ispunili ili niste, naravno da niste, laži i prevare kao i sve ostalo!

- Za razliku od vas, svako obećanje koje smo mi dali mi smo i ispunili, kazao je Mali pa se osvrnuo i na "Aleksićeve priče o privatizaciji PKB-a" koliko je po hektaru prodato zemljište stranom investitoru i to su neke hiljade evra po hektaru i to poljoprivrdednog zemljišta.

Mali: Pripremio sam ovu njegovu hobotnicu

- Pripremio sam ovu njegovu hobotnicu, drugi deo, pa ću i treći, od hrvatske korporacije Agrokor, za samo 6 miliona dinara 2018. godine preko firme Agrokomeršal, vlasnik i direktor Ivan Aleksić, rođeni brat Miroslava Aleskića, kupuje imovinu od hrvatskog Agrokora 85,4 ari zemlje i 1670 kvadrata objekata a znate li koliko je platio po kvadratu - tačno 702 dinara, rekao je Mali i dodao što objekata, što građevinskog zemljišta, ne poljoprivrednog.

- Veliki poštenjačina, humanitarac, bori se za prava..., rekao je Mali i dodao da je juče podsetio kako je opljačkao Trstenik kroz gasifikaciju.

- O tome i priči kako su Aleksić i njegov tast oštetili budžet Republike Srbije za 50 miliona dinara u periodu od 2008. do 2012. godine. Njegov tast koji se zove Ljubiša Knežević, rukovodilac Nacionalne službe za zapošljavanje u Trsteniku, 2009. napravili su Fond za unapređenje resursa građana, tako se zove ta nevladina organizacija, i onda u tom periodu iz NZS Trstenik prebačeno je na račun tog fonda, što bi rekli u porodici, iz levog u desni džep - 2008. godine 7,9 miliona dinara. A 2009, podigli se apetiti - 18,6, 2011. - 15,3, pa 2012. - 8,8 miliona dinara na štetu građana Trstenika, a podsetiću vas 2008, 2009, 2010, pola miliona ljudi ostalo je bez posla, fabrike zakatančene ali porodica Aleskić-Knežević napreduje u svom bogatstvu, dodao je Mali.

Foto: Kurir

"Računaj, uzeo Aleksić"

- Dešava se interesantna stvar da Fond potpiše ugovor, pogodite s kim - firma Bos petrol - o taksi prevozu. Pa na račun Bos petrola prebacili 1,52 miliona a po tadašnjem kursu 12-13 hiljada evra na ime usluga taksi prevoza pošto su se radnici na javnim radovima, jel te, prevozili taksijem?!

- Naravno, sve je to fiktivno ali je interesantno da je od tih 146 građana koji su se navodno vozili taksijem i naravno nema potvrde taksija gde su se vozili, 139 nisu primala novac u gotovom za prevoz na posao i sa posla i nisu koristili taksi - računaj uzeo Aleksić! A tri građanina nisu uopšte izvodila bilo kakve radove a novac su primali na tekući račun, podizali sa računa i predavali predsedniku rukometnog kluba iz Velike Drenove, verovatno neki Aleksićev pajtos.

- Veliki broj lica nije radio puno osmočasovno radno vreme a interesantno je da su većina bili članovi G-17 plus za koju Aleksić kaže da nikada nije bio član, dodao je Mali naglasivši da je članstvo u toj stranci bilo uslov za angažovanje.

- Uvaženi Miroslav Aleksić, naša nada i dika i ponos, on se našao sada, dakle, jedna laž koja sustiže drugu. Jesi obećao ili nisi obećao 1.000 evra? Nisi ispunio. Laž. Samo ljude da podsetim: početak tvoje karijere. Drugo, je l' ovo tačno sa tastom ili nije tačno sa tastom? Naravno da jeste. Tako da, videli su, nažalost, i građani Trstenika, ali znaju i građani Srbije i o kome se radi i šta radi. Ovo su sve dokazi šta i kako je Miroslav Aleksić u svojoj karijeri radio i na koji način pokušava da ispravi tu sliku koja, nažalost, se ne da ispraviti. O tome ko je i on. U stvari, jedan prevarant, mali, onako, sa lokala, ali to mu je, što mu je. Ono što je meni posebno važno za kraj, s obzirom da je to ozbiljna stvar za građane Srbije, a to je njegov ekonomski program, o tome, ako mi dozvolite, ću u popodnevnom terminu, zaključio je Mali u Skupštini.