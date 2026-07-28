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- Nije slučajno što su se u istom horu našli Agron Bajrami, ambasador tzv. Kosova u Briselu i Evropske demokrate, politička organizacija koja aktivno podržava blokade u Srbiji. I jedni i drugi tvrde da je pozivanje predsednika Vučića na Ustav sopstvene države pretnja miru. Ispada da je najveći politički greh danas to što je predsednik Srbije izgovorio pred mladim oficirima naše vojske da su Kosovo i Metohija deo Srbije i da to piše u Ustavu na koji su se upravo zakleli. Ako je to „destabilizacija regiona“, onda je svaka država koja brani svoj Ustav pretnja miru - istakla je ministarka Stamenkovski.

Ona je zatražila da joj neko pokaže jednu jedinu svetsku prestonicu u kojoj predsednik ne sme da stane iza Ustava svoje zemlje.

- Neka mi pokaže jednu jedinu vojsku koja se zaklinje na tuđi Ustav. Ne postoji. Zato je besmisleno tvrditi da su sporne reči predsednika republike. Sporno je, očigledno, samo to što ta poruka dolazi iz Srbije. Razumljiva je i nervoza najglasnijih promotera kosovske nezavisnosti. Prvi put u istoriji Srbija i Sjedinjene Američke Države pokrenule su strateški dijalog. To pokazuje da Srbija više nije tema o kojoj drugi odlučuju, već država sa kojom se razgovara kao sa ozbiljnim i ravnopravnim sagovornikom. Upravo to očigledno nekima najteže pada - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila: