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Predsednik Aleksandar Vučić reagovao je na pretnje smrću koje su mu upućene. Ističe da se ne oseća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer, kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini.

Vlast uporno poziva na dijalog, a istovremeno imamo još upornije uvrede i pretnje. Da li će izbori razrešiti ovaj duel racionalnog i iracionalnog, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Rajko Kapelan, politički analitičar i Srđan Barac, politički analitičar.

- Upravo je to ono na šta je predsednik ukazao kada je govorio o podeljenoj Srbiji. Imate ljude koji ne razmišljaju racionalno ni realno, već su zatrpani pogrešnim informacijama ili, otvoreno rečeno, lažima o nekome. Zbog toga smatraju da su sva sredstva dozvoljena protiv određenih ljudi. To se pre svega odnosi na predsednika Republike Aleksandra Vučića, kao personifikaciju politike Srpske napredne stranke, ali i na sve članove te stranke - rekao je Kapelan.

Rajko Kapelan, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Oštro o atmosferi nasilja u političkom životu

Govoreći o političkim tenzijama, podsetio je na više incidenata iz prethodnih godina, ocenjujući da su oni doprineli stvaranju atmosfere u kojoj se nasilje sve češće relativizuje.

- Nebrojeno puta smo u prethodne dve godine gledali opravdavanje nasilja nad članovima Srpske napredne stranke. Govorilo se da možete da ih napadate kada ih vidite na štandovima, da ih gađate kamenicama, da ih šamarate. Prisetimo se samo nasilja u Obrenovcu, u Nišu i u mnogim drugim gradovima. U Novom Sadu umalo nisu žive zapalili ljude u prostorijama Srpske napredne stranke. Da nije bilo pripadnika Kobri koji je u poslednjem trenutku ispalio hice upozorenja u vazduh, ko zna koliko bi mladih ljudi te večeri stradalo u Novom Sadu - naveo je.

Barac je poručio da pretnje nosiocima državnih funkcija moraju biti nedvosmisleno osuđene, upozoravajući na posledice sve izraženijih političkih tenzija.

- Živimo u državi u kojoj je, ne tako davno, ubijen predsednik Vlade. Zbog toga, kada neko preti smrću predsedniku države, svi moraju jasno da reaguju i da poruče da je tako nešto politički i društveno neprihvatljivo. Namerno razdvajam te dve stvari. Počeli smo priču o društvenim protestima i želji za promenama, a došli smo do toga da imamo nasilje i svakodnevne pretnje smrću. Pokazalo se da su ideolozi tih navodnih društvenih promena zapravo iskoristili građane koji su želeli promene u društvu, a ne političku promenu - kaže on.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Mislim da i brojke koje danas pokušavaju da predstave većim nego što jesu, a koje su izborni rezultati demantovali, upravo pokazuju tu razliku. Građani koji podržavaju vlast takođe žele društvene promene. Razlika je u tome što najveća stranka vladajuće koalicije, Srpska napredna stranka, svakodnevno osluškuje svoje birače i na osnovu toga kreira politiku. Tu spremnost na promene videli smo i kroz brojne poteze u prethodnih 20 meseci - od portala "Ko si, bre, ti?" do drugih mera koje su bile odgovor na ono što su pojedini građani smatrali da u društvu treba menjati - za Kurir televiziju, zaključio je Barac.

02:25 "NE MOŽEMO DA SE DOGOVORIMO NI OKO ČEGA AKO NEMA DIJALOGA!" Analitičari upozoravaju: Pretnje predsedniku države su politički i društveno neprihvatljive Izvor: Kurir televizija

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