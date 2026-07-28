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Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da je po nalogu tog tužilaštva Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma podnela krivičnu prijavu protiv javne tužiteljke u penziji Jasmine Paunović i urednika Youtube emisije “Lučić inserti” Dejana Lučića, zbog sumnje da su izvršili krivično delo rasna i druga diskriminacija u saizvršilaštvu.

- Krivičnom prijavom J.P. se na teret stavlja i produženo krivično delo Rasna i druga diskriminacija. Postoje osnovi sumnje da su J.P. i D.L. 21. jula 2026. godine u emisiji “Lučić inserti” emitovanoj na Youtube u kojoj je D.L. bio voditelj, a J.P. gost, zajednički po prethodnom dogovoru podstrekavali mržnju i diskriminaciju protiv članova Srpske napredne stranke (SNS) i političkih neistomišljenika, predsednika Republike i njegove porodice, a J.P. i na diskriminaciju Arapa i "crnaca", po osnovu etničkog porekla - potvrđeno je iz VJT u Beogradu.

Takođe, kako se dodaje, postoje osnovi sumnje da je Jasmina Paunović u periodu od 16. juna 2026. godine do 13. jula 2026. godine, gostujući u više emisija "Otisak", "Bez pardona" i "Glas javnosti" javno izlagala svoje ideje kojima je podstrekavala mržnju i diskriminaciju protiv članova SNS i drugih političkih neistomišljenika, kao i protiv javnih tužilaca, a koje su zasnovane na njenom ličnom poimanju politike.

Podsećamo, Kurir je danas prvi objavio informaciju da je protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije Inserti koja se emituje na Youtube Dejana Lučića, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta krivična prijava zbog sumnje da su 21. jula u toj emisiji grubo vređali, ponižavali i podstrekavali na mržnju i diskriminaciju članova SNS, predsednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i Arape.

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir