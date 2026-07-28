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"Na današnji dan, pre osam godina, 28. jula 2018. godine, ubijen je advokat Miša Ognjanović", podsetio je narodni poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

- Za tri dana biće osam godina kako je Zagorka Dolovac 31. jula 2018. godine otela predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića i predala ga, bez zvanične odluke, u ruke Mladena Nenadića kako bi slučaj bio zataškan. Za koji kriminalni klan je Dolovac ovaj posao uradila? Osam godina predmet ubistva Miše Ognjanovića nalazi se u fioci javnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadić kako se na rešavanju ovog zločina ništa ne bi radilo - naveo je Uglješa Mrdić i dodao:

- Godinama Mladen Nenadić, tužilac organizovanog kriminala, odbija da odgovori zašto je posle saslušanja u njegovom tužilaštvu ubijen svedok ubistva advokata Miše Ognjanovića? Mladen Nenadić dužan je da objasni ko je iz njegovog tužilaštva javio ubicama advokata Ognjanovića da se u tužilaštvu pojavio svedok ubistva, ko je iz JTOK doneo odluku da se ovom svedoku ne ponudi zaštita i zašto su tužioci JTOK svedoka izbacili na ulicu da bude ubijen? Nenadić je dužan da odgovori šta se dogodilo sa svedokom ubistva advokata Miše Ognjanovića koga su on i njegovi tužioci odbili da zaštite? - upitao je Mrdić.

Saopštenje pogledajte u nastavku:

Podsetimo, prošlo je osam godina otkako je poznati advokat ubijen na kućnom pragu — a naručioci i izvršioci i dalje nisu otkriveni!