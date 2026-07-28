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Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obratila se danas na vanrednoj sednici Narodne skupštine i žestoko odgovorila na sramotne izjave opozicionara Miroslava Aleksića, ogolivši do koske pustoš koju je bivši režim ostavio iza sebe.

Ministarka Mesarović nije štedela reči dok je podsećala opoziciju na katastrofalne rezultate njihove vlasti, naglasivši da nema te laži koja može sakriti činjenicu da su Srbiju doveli do bankrota, a stotine hiljada radnika izbacili na ulicu.

- Što vas bole šatori, je l' vas boli to što vidite koliko ljudi dolazi i koliko Aleksandar Vučić dobija podršku već 14 godina? Vidim da ste zabrinuti za poljoprivredu, i to je opravdano. U vaše vreme je 550.000 ljudi ostalo bez posla, ljudi su za vaše vreme imali egzistencijalne probleme. Privatizovali ste 2.286 najvećih giganata u Srbiji! - poručila je ministarka.

Uništili 44 poljoprivredna giganta!

Mesarović je potom pred celom javnošću pročitala spisak poljoprivrednih kombinata i preduzeća čije su privatizacije raskinute i koja su bačena na kolena u vreme bivšeg režima, napominjući da privatizacioni ugovori uopšte nisu bili adekvatno obezbeđeni:

Mitro Srem

AD Bačka

AD Ribarsko gazdinstvo

"7. juli"

AD Vojvodina

AD Aleksa Šantić

AD Bratstvo jedinstvo

AD Sonta

AD Jabuka

AD Graničar

AD Mladi borac

Napredak Alibunar

Bajša

Levač

Plana živinarstvo

AD Sloga Pećinci

- Trebalo bi mi još mnogo vremena da pročitam sve. Privatizacioni ugovori nisu bili adekvatno obezbeđeni - podvukla je Mesarović i podsetila da je u njihovo vreme u stečaj otišla i Razvojna banka, kada je preko 1.000 ljudi preko noći ostalo bez hleba.

Za sam kraj svog izlaganja, ministarka privrede poslala je nikad oštriju poruku Aleksiću i njegovim saborcima koji pokušavaju da drže lekcije o ekonomiji i moralu.

- Uništili ste Srbiju, a vi pričate nešto o moralu i ekonomskom moralu, o nasilju. Vi koji ste mene ovde gađali dimnim bombama. Sramota - zaključila je ministarka Mesarović, ostavivši opoziciju bez teksta.