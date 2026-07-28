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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je danas da je ponašanje opozicije tokom vanredne sednice o nepoverenju Vladi Srbiji nekorektno i da je sednica zbog toga postala "mnogo više od političkog rijalitija".

Ona je to rekla zbog konstantnog dobacivanja poslanika opozicije tokom obraćanja ministara i poslanika vladajuće koalicije, dodajući da je Miroslav Aleksić kao ovlašćeni predlagač imao više vremena da govori nego ministri u vladi.

- Ovo ponašanje je do te mere nekorektno. Svima sam dala u replikama i više od tri minuta, svima ovde. Ovlašćeni predstavnik Aleksić je do sada potrošio 5 sati 36 minuta i 40 sekundi, na šta ima pravo. Vlada je, samo na odgovore, potrošila 3 sata 25 minuta i 20 sekundi. Dakle, vi nećete vladi da dozvolite ni jednako vreme da odgovore. I kada se pojedinačni ministri jave i pokušavamo da uštedimo vreme da bi imali bolju raspravu, vama ne odgovara ni kada govore ljudi, ni kada ne govore ljudi. Ovo nikakvog smisla nema - rekla je Brnabić.

Dodala je da je znala da će sednica ovako da izgleda i da je najavila građanima da će ovo biti politički rijaliti, ali, kako kaže, ovo je mnogo više od političkog rijalitija.

- Ovo je potpuni haos. Ovo što vi radite je zaista skandal i sramota. Da vam ne pričam da vas je danas u 11 časova u ovoj sali bilo 22, da vas je u 13.00 časova bilo 19, i sada se žalite zašto ministar govori ovoliko ili onoliko - zaključila je Brnabić, prenose mediji pisanja Tanjuga.

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