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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa delegacijom UFC (Ultimate Fighting Championship).

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, delegaciju će predvoditi predsednik organizacije Dejna Vajt

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 12.00 časova.

Kurir.rs

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