Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa delegacijom borilačke organizacije UFC koju predvodi predsednik Dejna Vajt
Susret
VUČIĆ SUTRA SA DEJNOM VAJTOM Prvi čovek UFC stiže u Beograd, evo i kada!
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa delegacijom UFC (Ultimate Fighting Championship).
Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, delegaciju će predvoditi predsednik organizacije Dejna Vajt.
Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 12.00 časova.
Kurir.rs
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