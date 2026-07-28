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Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić kaže da porodica Aleksandra Vučića svojim leđima brani sve porodice u Srbiji!

Gostujući na TV Pink, Brnabić je izjavila da su napadi na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića neprihvatljivi i ocenila da takav način političke borbe predstavlja opasnost za sve građane.

- To da napadaju porodicu Aleksandra Vučića, da govore da mu otac nije otac, da mu je majka ovakva ili onakva, da njegova deca nisu njegova deca... rekla je Brnabić.

Brnabić je dodala da porodica predsednika Srbije danas trpi ono čemu, kako tvrdi, sutra može biti izložena bilo koja druga porodica.

- Porodica Aleksandra Vučića svojim leđima brani sve ostale porodice u Srbiji. Zato što, ako oni mogu da budu izloženi tome, tome može biti izložena bilo koja druga porodica, samo zato što se neko u toj porodici ne slaže sa, kako oni misle, bogom danom blokaderskom politikom, ili tom takozvanom studentskom listom na kojoj nema studenata. - rekla je Brnabić.