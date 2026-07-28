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Tokom vanrednog zasedanja Skupštine Srbije zabeležen je nesvakidašnji trenutak kada je poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Goran Petroviću samo nekoliko rečenica uspeo sam sebe da demantuje i ostavi prisutne u neverici.

Petrović je najpre izneo niz dramatičnih optužbi na račun ekonomske situacije u zemlji, tvrdeći kako građani Srbije jedva spajaju kraj s krajem.

- Hvalite se da brinete o boljem životu građana. A vi zapravo ekonomski cedite ovaj narod. Ubeđujete građane da žive u zlatnom dobu, a realnost ih šamara čim uđu u prvu prodavnicu. Cene hrane i lekova odlaze u nebesa, računi se uvećavaju svakog meseca. Majke vraćaju artikle na kasi jer nemaju čime da ih plate, dok vi servirate statistike o lažnom rastu - poručio je Petrović.

Međutim, samo nekoliko sekundi nakon tvrdnje da narod nema novca ni za osnovne životne namirnice, opozicioni poslanik je potpuno "poklopio" samog sebe. Optužujući vlast za termin održavanja sednice, Petrović je izgovorio rečenicu koja je u potpunosti poništila njegov prethodni govor:

- I zato ste ovu sednicu zakazali usred leta, nadajući se da niko ni ne gleda, jer su građani na odmorima!

Tako je poslanik SSP-a u istoj minuti uspeo da ustvrdi kako građani nemaju novca da plate hranu na kasi u prodavnici, ali istovremeno imaju dovoljno sredstava da masovno putuju i letuju po letovalištima.

Pogledajte kako to izgleda u nastavku:

00:43 Goran Petrović demantovao sam sebe u Skupštini Izvor: parlament.rs