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- Danas sam predložila rezoluciju oko koje se slažu obe stranke da se mesec februar posveti srpsko-američkom nasleđu i postane Mesec srpsko-američkog nasleđa. 

- Generacijama, Amerikanci srpskog porekla pomagali su da se naša nacija oblikuje i jačali veze između SAD i Srbije. Ova rezolucija odaje počast njihovoj istoriji, nasleđu i trajnom doprinosu, naglasila je Klaudija Teni koja to napisala na svom nalogu na mreži X.

Predstavnica u Donjem domu američkog Kongresa neumorno radi na predstavljanju Srbije u najpozitvnijem svetlu i jačanju prijateljstva i veza između Srbije i SAD. 

Kurir.rs/X 

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