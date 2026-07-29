- Danas sam predložila rezoluciju oko koje se slažu obe stranke da se mesec februar posveti srpsko-američkom nasleđu i postane Mesec srpsko-američkog nasleđa.

- Generacijama, Amerikanci srpskog porekla pomagali su da se naša nacija oblikuje i jačali veze između SAD i Srbije. Ova rezolucija odaje počast njihovoj istoriji, nasleđu i trajnom doprinosu, naglasila je Klaudija Teni koja to napisala na svom nalogu na mreži X.