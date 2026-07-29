Kongresmenka Klaudija Teni, republikanska predstavnica iz američke savezne države Njujork i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD, oglasila se lepom vešću povodom Srbije i našeg naroda.
Politika
VELIKA ČAST ZA SRBIJU I NAŠ NAROD: Kongresmenka Teni odlučna da februar postane Mesec srpsko-američkog nasleđa u SAD
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- Danas sam predložila rezoluciju oko koje se slažu obe stranke da se mesec februar posveti srpsko-američkom nasleđu i postane Mesec srpsko-američkog nasleđa.
- Generacijama, Amerikanci srpskog porekla pomagali su da se naša nacija oblikuje i jačali veze između SAD i Srbije. Ova rezolucija odaje počast njihovoj istoriji, nasleđu i trajnom doprinosu, naglasila je Klaudija Teni koja to napisala na svom nalogu na mreži X.
Predstavnica u Donjem domu američkog Kongresa neumorno radi na predstavljanju Srbije u najpozitvnijem svetlu i jačanju prijateljstva i veza između Srbije i SAD.
Kurir.rs/X
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