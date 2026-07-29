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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa delegacijom UFC (Ultimate Fighting Championship), koju će predvoditi predsednik organizacije Dejna Vajt, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 12.00 časova.

Kurir.rs

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