- Više ne može da se priča da ne znamo koja je politika ili koje su vrednosti koje predstavlja "studentska" lista. Jasmina Paunović je lice, ili jedno od udarnih lica te liste. Od nje se nije ogradio ni Evropski pokret u Srbiji. Ona je i dalje njihov "doprinos godine Evropi". Od nje se nije ogradila ni CRTA.