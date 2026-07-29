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- Više ne može da se priča da ne znamo koja je politika ili koje su vrednosti koje predstavlja "studentska" lista. Jasmina Paunović je lice, ili jedno od udarnih lica te liste. Od nje se nije ogradio ni Evropski pokret u Srbiji. Ona je i dalje njihov "doprinos godine Evropi". Od nje se nije ogradila ni CRTA.

- Jasmina Paunović je i dalje njihov "hrabri glas". Od nje i njenih stavova se nisu ogradili ni tzv. "studenti u blokadi". Najbednije vređanje porodica i napadi na roditelje, pa i decu, onih koje smatrate političkim neistomišljenicima, ksenofobija, rasizam, mizoginija, antisemitizam, svaka vrsta bolesne mržnje, pre svega prema starijima (penzionerima), teorije zavere - to vam je politika, i to su vrednosti "studentske" liste, poručila je Brnabićeva oglasivši se na mreži X.

Kurir.rs

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