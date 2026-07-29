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Poslanici Skupštine Srbije danas će nastaviti vanrednu sednicu na čijem je dnevnom redu samo jedna tačka – Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji je podnelo 62 poslanika opozicije. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova.

Rasprava o predlogu za nepoverenje Vladi počela je u ponedeljak, a jučerašnji dan u skupštini obeležila su je brojna polemička obraćanja poslanika vlasti i opozicije, uz međusobne optužbe i kritike. U završnoj reči premijer Đuro Macut ocenio je da je tokom rasprave bilo mnogo uvreda i poručio da će o radu Vlade konačan sud dati građani Srbije.

Tokom jučerašnjeg zasedanja govorili su i članovi Vlade, među kojima ministri spoljnih poslova Marko Đurić, zdravlja Zlatibor Lončar, privrede Adrijana Mesarović i za evropske integracije Nemanja Starović. Oni su izneli stavove o radu svojih resora, evropskom putu Srbije, Kosovu i Metohiji, kao i drugim temama koje su otvorene tokom skupštinske rasprave.

Vanredna sednica sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane", dok su predlog za glasanje o nepoverenju Vladi 13. februara podneli poslanici više opozicionih stranaka i poslaničkih grupa.