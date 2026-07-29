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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima snažnom porukom na svom Instagram nalogu, istakavši da su napredak zemlje i dobrobit naroda njegov najvažniji cilj. 

- Živim za Srbiju, za naš narod, za mene ne postoji ništa preče - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, dodajući da "ne postoji ništa preče od Srbije." 

Predsednik je još jednom svima dao do znanja da ostaje u potpunosti posvećen radu za budućnost zemlje, uz jasnu poruku da je Srbija uvek bila i ostaće na prvom mestu.

Kurir.rs

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