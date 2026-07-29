Nakon što je bivša tužiteljka Jasmina Paunović, koja se nezvanično nalazi na poziciji br 2 "studentske liste" , izrekla skandalozne stavove na račun porodice i dece predsednika Aleksandra Vučića, narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta komentarisao je u Skupštini taj slučaj.

Llider Ekološkog ustanka imao je zaptavo poruku za sve koji smatraju da je udarac na decu i porodici političkih protivnika pravi put.

- Od ovih ljudi ovde pored mene, od mojih ljudi iz Ekološkog ustanka, nikad niste čuli niti ćete ikada čuti da pominju bilo čiju porodicu. Svi smo mi nečija deca, većina nas ovde ima decu. Znači, onaj ko misli da je normalno da pominje tuđu decu, bilo čiju, mislim na ovo što se desilo u emisiji sa Paunovićkom. Taj ko to radi, to je dno ljudske bede - poručio je Ćuta juče u Skupštini Srbije.