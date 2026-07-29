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Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka dnevnog reda Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", dok je predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi 13. februara podnelo 62 poslanika opozicije.

Izlaganja narodnih poslanika

Poslanica Ekološkog ustanka dr Milica Marušić Jablanović prva se obratila parlamentu, a u svom izlaganju otvorila je više tema iz oblasti obrazovanja, zdravstva, zaštite životne sredine i socijalne politike. Govorila je o problemu vršnjačkog nasilja u Mrčajevcima, položaju dece sa posebnim potrebama u školskom sistemu Srbije, kao i problemima na univerzitetima u Nišu i Novom Pazaru, navodeći da je Univerzitet u Novom Pazaru ostao bez oko 30 profesora i da je upisao tek trećinu predviđenih kapaciteta. Tim povodom direktno je postavila pitanja ministru prosvete.

Ona je pitala ministra zdravlja Zlatibora Lončara o stanju u apotekama i položaju zaposlenih u tim ustanovama, a osvrnula se i na rad Ministarstva zaštite životne sredine, ukazujući na probleme reciklaže u Srbiji, zaštite ugroženih vrsta i primene zakona o roditelju-negovatelju. U svom obraćanju govorila je i o problemu obezbeđivanja hrane za najugroženije građane.

1/13 Vidi galeriju Skupština Srbije: Sednica o nepoverenju Vladi Srbije Foto: Beta/Miloš Miškov

Poslanik dr Edin Numanović u svom obraćanju govorio je o položaju Sandžaka, a pohvalio je rad ministra Zukorlića i njegovog ministarstva, ističući da je kroz rad tog resora Srbija bolje povezana sa regionom i dijasporom. On je ukazao i na značaj infrastrukturnih projekata širom Srbije, posebno u multikulturalnim sredinama, kao i na projekte podrške najugroženijim građanima u multietničkim zajednicama. Posebno je izdvojio primer iz Prijepolja, gde je, kako je naveo, prekinuta diskriminacija žena sa hidžabom, koje sada mogu da se zapošljavaju i obavljaju stručnu praksu, što ranije nije bio slučaj.

Poslanik Slobodan Ilić iz pokreta "Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović" u svom obraćanju izneo je kritike na račun predsednice parlamenta i predsednika Vlade Srbije, a potom se osvrnuo na pitanja Kosova i Metohije, bezbednosti, poljoprivrede i položaja penzionera. On je kritikovao rad Vlade i premijera Đuru Macuta, koristeći oštru retoriku i iznoseći niz optužbi na račun izvršne vlasti. Ilić je govorio i o, kako je naveo, sve češćim mafijaškim ubistvima, problemima u stočarstvu i poljoprivredi, kao i izazovima sa kojima se suočavaju penzioneri, nakon čega je ponovo uputio kritike na račun Vlade.

Dunja Simonović Bratić iz poslaničke grupe Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS) govorila je o okolnostima u kojima je radila aktuelna Vlada Srbije, navodeći da je postojala organizovana šema za, kako je rekla, rušenje države, koja je najpre počela u obrazovnom sistemu, a potom se proširila i na druge oblasti društva.

Ona je pohvalila premijera Đura Macuta i ocenila da se nalazi na odgovarajućoj poziciji, kao i "rekonstrukcijicu" Vlade koja je sprovedena u januaru, ističući da je taj potez, prema njenim rečima, dodatno unapredio njen rad. Simonović Bratić je ocenila da je inicijativa za izglasavanje nepoverenja Vladi besmislena, navodeći da se deo opozicionih predstavnika nije pojavio u parlamentu. Ona je pohvalila rad Vlade, uz ocenu da je u periodu velikih izazova vratila "koliku-toliku normalnost" u društvo, i izrazila nadu da neće biti raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Jovanov: Nestorović do sada dobio 2,5 miliona evra za "jurenje Marsovaca i istraživanje zmajeva"

Na ove uvrede odgovorio je šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

Foto: Parlament Srbija/You Tube/Printscreen

- Ja želim da se zahvalim ovoj poslaničkoj grupi i svim njihovim poslanicima i lideru što održavaju dobre veze Srbije sa Marsom i Marsovcima, jer zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovoj politici broj država koje priznaju lažnu državu Kosovo se smanjio, a zahvaljujući njima Mars nije priznao Kosovo i ja im se zato zahvaljujem na toj intergalaktičkoj, interkosmičkoj, interplanetarnoj aktivnosti. Nastavite dalje, to je vaš jedini doprinos borbi za Kosovo i Metohiju - rekao je Milenko Jovanov.

On je potom istakao da je Branimir Nestorović do sada dobio 2,5 miliona evra za "jurenje Marsovaca i istraživanje zmajeva".

- Za to što je ovu skupštinu posetio jednom ili nijednom, toliko vas to košta, građani Srbije. I najzad, sve bi to bilo drugačije da je možda neko drugi govorio, ali kada govori čovek koji u isto vreme kaže "takozvana lažna država Kosovo", to znači da ona nije zapravo lažna. Podsvest vrlo lako pokaže šta on zaista misli. Možda je to poneo iz prethodne stranke iz koje je došao, a možda to misli i ova grupa. To je lažna država koja je protivpravno pokušala da napravi neku državnost, u čemu zahvaljujući vlasti predsednika Vučića nije uspela, niti će uspeti - dodao je Jovanov.

Dr Muamer Bačevac iz Socijaldemokratske partije Srbije pohvalio je inicijative Vlade Srbije koje su, kako je naveo, dovele do povećanja broja turista i značajnog rasta prihoda od turizma. Istakao je da turizam, osim ekonomskog značaja, predstavlja i važan vid povezivanja kultura i osnovu za unapređenje saradnje sa drugim državama.

On je naveo da je Srbija ušla među deset najposećenijih evropskih destinacija, ističući da turizam beleži značajan napredak, ne samo u velikim gradovima već i u krajevima poput Novog Pazara, Tutina i Pešterske visoravni, koji su, prema njegovim rečima, doživeli pravi turistički bum. Pohvalio je i investicije u Novi Pazar, kao i rezultate u oblasti seoskog turizma, a od Vlade je zatražio podršku za izgradnju sportske hale u Tutinu. Bačevac je poručio da će podržati rad Vlade, ocenjujući da je u teškom periodu delovala stabilno i odgovorno.

Prof. dr Ragan Delić iz Srbija centra - SRCE govorio je o problemima u zdravstvenom sistemu Srbije, ističući da, kako je naveo, ne vidi jasnu zdravstvenu politiku, definisane prioritete i "domaćinsko poslovanje" u ovoj oblasti. On se osvrnuo na pitanje lista čekanja za medicinske intervencije, dostupnost inovativnih lekova, kao i na funkcionisanje karavana zdravlja, preventivnih pregleda i skrining programa. Govorio je i o stanju u oblasti apoteka i farmaceutskih kuća, ukazujući na probleme za koje smatra da zahtevaju posebnu pažnju.

Nastavljena sednica o nepoverenju Vladi Srbije

U Narodnoj skupštini Srbije nastavljena je vanredna sednica čija je jedina tačka dnevnog reda Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije. Predsednica parlamenta Ana Brnabić otvorila je nastavak sednice i na početku obavestila poslanike da je u skupštinskoj sali prisutno 125 narodnih poslanika, čime su stečeni uslovi za nastavak rada.

Dr Anna Oreg iz PSG-SDA Sandžaka - PDD obratila se parlamentu iznoseći kritike na račun rada pojedinih ministara. Ona je govorila i o položaju nacionalnih manjina u Srbiji, ukazujući na probleme sa kojima se, kako je navela, pripadnici manjinskih zajednica suočavaju, a kritikovala je i rad pojedinih narodnih poslanika koji predstavljaju nacionalne manjine.

Sednica se završava danas ili sutra

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je juče da očekuje da će sednica na čijem dnevnom redu je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije biti završena najkasnije narednog dana, uz poruku da neće biti prekida u radu poslanika.

Foto: Milos Miskov/Milos Miskov foto

Brnabić je navela da će se raditi sve dok rasprava ne bude okončana, ističući da je ovo, kako je rekla, jedna od najtežih sednica od kada se nalazi na čelu parlamenta. Ocenila je i da je rasprava tokom prvog dana bila obeležena brojnim političkim polemikama.

- Kako god bilo, mi sutra završavamo. Ako treba da radimo do 23 ili 24 sata, možda prekosutra, ali nećemo onda prekidati rad. Možda ćemo u 2 ujutru, u 3 ujutru, ali završićemo sutra ili prekosutra. Ja verujem da ćemo sutra završiti. Pod jedan očekujem da oni (opozicija) poštuju dogovore koje smo napravili, i pod dva, ako se ne poštuju dogovori, ja mislim da svi znaju, da do sada ono što sam ja obećala građanima, i što smo se mi dogovorili, takođe će biti, tako da sutra završavamo - rekla je ona sinoć.

Ona je juče ukazala i na broj prisutnih opozicionih poslanika koji su potpisali predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi, navodeći da ih je tokom dana u skupštinskoj sali bilo manje od ukupnog broja potpisnika zahteva.

Rekapitulacija jučerašnjeg dana u Skupštini Srbije

Foto: Milos Miskov/Milos Miskov foto

Tokom prethodnog dana rasprave o Predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije poslanici vlasti i opozicije vodili su višesatnu i burnu debatu. Tok sednice obeležile su brojne polemike, replike i različiti stavovi o radu Vlade, političkoj situaciji u zemlji i zahtevima opozicije.

Sve najvažnije detalje, obraćanja poslanika i dešavanja iz skupštinske sale tokom jučerašnjeg dana možete pročitati u našem tekstu.