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- Sa velikom zabrinutošću primio sam vest o snažnom zemljotresu koji je pogodio japansko ostrvo Kjušu.

- U ime građana Srbije i u svoje ime, upućujem najdublje saučešće porodicama stradalih, predsednici Vlade Japana narodu Japana, uz nadu da će svi nestali biti pronađeni i spaseni. Povređenima želim što brži oporavak.

- Srbija je ponudila pomoć i spremna je da pruži svu potrebnu podršku prijateljskom Japanu. U ovim teškim trenucima, naše misli su uz japanski narod, poručio je predsednik Vučić.

Podsetimo, najmanje 13 ljudi je poginulo, a mnogi se vode kao nestali u zemljotresu jačine 7,1 stepen Rihterove skale koji je pogodio ostrvo Kjušu na jugozapadu Japana.

Kurir.rs

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