Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je narodu Japana reči iskrenog saučešća i podrške pošto je tu zemlju pogodio snažan zemljotres.
Politika
"NAJDUBLJE SAUČEŠĆE, NAŠE MISLI SU UZ JAPANSKI NAROD" Telegram saučešća i reči podrške predsednika Vučića u teškim trenucima za Japan posle snažnog zemljotresa
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- Sa velikom zabrinutošću primio sam vest o snažnom zemljotresu koji je pogodio japansko ostrvo Kjušu.
- U ime građana Srbije i u svoje ime, upućujem najdublje saučešće porodicama stradalih, predsednici Vlade Japana narodu Japana, uz nadu da će svi nestali biti pronađeni i spaseni. Povređenima želim što brži oporavak.
- Srbija je ponudila pomoć i spremna je da pruži svu potrebnu podršku prijateljskom Japanu. U ovim teškim trenucima, naše misli su uz japanski narod, poručio je predsednik Vučić.
Podsetimo, najmanje 13 ljudi je poginulo, a mnogi se vode kao nestali u zemljotresu jačine 7,1 stepen Rihterove skale koji je pogodio ostrvo Kjušu na jugozapadu Japana.
Kurir.rs
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