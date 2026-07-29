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Prvi čovek UFC, Dejna Vajt, jedan je od najmoćnijih i najuticajnijih ljudi u svetu sporta danas.

Dejna Vajt UFC kod Vučića Foto: Marko Karović

- Hvala vam što ste došli! Moram da vam kažem jednu stvar, nisam znao da ste ovoliko popularni u ovoj zemlji!, rekao je Vučić Vajtu dodajući da je iznenađen i zadivljen tom činjenicom kao i da sam voli ponekad da pogleda te borbe na TV-u, s vremena na vreme!

Na pitanje Vajta kako je, Vučić se našalio pa rekao: "Još sam živ, što je dobra vest!"

Vajt mu je rekao i da je prvi put u Srbiji i zahvalio se na gostoprimstvu pa dodao da je UFC prava ludnica, eksplozija svega, kad ljudi dođu da gledaju. 

Vučić mu je potom kazao i da je neverovatno da su se sve karte rasprodale za samo 22 minuta iako je cena nekih bila skoro kao prosečna srpska plata što je neverovatno!

- Ljudi su bukvalno sve razgrabili i borili se za poslednje karte, a dobili smo na hiljade zahteva za karte..., opisao je Vučić enormno interesovanje za ovaj sportski spektakl.

Aleksandar Vučić UFC Dejna Vajt
Foto: screenshot Video Plus

Predsednik je dodao i da će ovo biti iskra i da će značiti mnogo jer ljudi dolaze iz celog regiona - Makedonije, BiH, Hrvatske, Mađarske...na šta mu je Vajt rekao da vidi da je to proizvelo i izuzetan ekonomski uticaj na grad i zbog šopinga i svega drugog...

- Sve sobe su u hotelu bile rasprodate. Ovo je fantastično za grad, za šoping, dodao je Vajt na šta mu se Vučić zahvalio i rekao: Hvala vam što nam pomažete u tome. Hvala vam što ste došli i što ste izabrali Srbiju!

- Hvala vam što ste došli u Srbiju i učinićemo sve da vas ugostimo najbolje moguće, dodao je Vučić koji je Vajtu predao srpsku zastavu i gusle, rekavši za zastavu da je to ono za šta se borimo. 

Vajtu uramljena srpska zastava i gusle na poklon, a Vučiću UFC pojas! Objasnio i zašto je u ramu

- Ja sam pripremio nešto što je mali dar za vas, mali poklon i voleo bih da vam dam. Ovo je srpska zastava, što je nešto što volimo najviše, za šta se borimo. Ovo je jedna od ovih zastava koje imamo uramljene ovde, jedna od zastava koju sam imao u Ujedinjenim nacijama kada smo se borili za Srbiju. Ja mislim da i ovo znate šta je, ovo su gusle. Stari srpski tradicionalni instrument. Ali morate da budete pravi pesnik i pravi umetnik da biste svirali na ovome. 

Vučić je od Vajta na poklon dobio UFC pojas! 

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Foto: Marko Karović

Predsednik Vučić sastao se s delegacijom UFC (Ultimate Fighting Championship), u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Kurir.rs

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