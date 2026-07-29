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U nedelju, 26. jula, u manastiru Svetih arhangela kod Prizrena obeležen je praznik Svetog arhangela Gavrila. Liturgiji je prisustvovao veliki broj vernika, koje su pripadnici tzv. kosovske policije pretresali na ulazu u portu, a za to vreme iznad manastira dežurali su Kurtijevi specijalci naoružani dugim cevima i snajperima!

tzv. Kosovska policija pretresa vernika ispred manastira Svetih Arhangela u Prizrenu Foto: Kancelarija Za Kim

Na fotografijama koje su snimljene u nedelju 29. jula na dan slave manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, vide se dva kosovska policajca koji sa oružjem, na poziciji iza drveća, dežuraju i povremeno gledaju korz snajper!

Ceo taj dan, koji je trebalo da bude praznični, proveden je uz pojačano prisustvo tzv. kosovske policije koja je bila na ulazu u manastir . Postavljena je metalna ograda, a pripadnici policije su pretresali sve koji su ulazili u manastirsku portu.

Policija je ženama pretresala torbe, a provere nisu bila pošteđena ni dečja kolica.

Kurtijeva policija pretresa dečija kolica Foto: Kancelarija Za Kim

Sada je Kurir došao do saznanja da je čitava situacija bila još tenzičnija i napetija, budući da su oko manastira bili raspoređene specijalne jedinice policije Aljbina Kurtija koji su varnike, Srbe, držali sve vreme na nišanu!

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE KURTIJEVIH SPECIJALACA SA SNAJPEROM U GALERIJI

1/4 Vidi galeriju Kurtijevi specijalci snajperi Manastira Svetih Arhangela kod Prizrena Foto: Kurir

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković u nedleju je odmah reagovao u poručio da su pripadnici Kurtijeve policije želeli da isprovociraju novi Gazimestan tokom obeležavanja slave manastira Svetih Arhangela u Prizrenu i da će o najnovijem kršenju prava Srba od strane Prištine biti obavešteni svi međunarodni predstavnici.

Milan Vesić: Video sam snajperiste

U manastiru je na dan slave upriličen i kulturno-umetnički program u kojem je učestvovao i Milan Vasić, glumac poreklom sa Kosova i Metohije. On je u jutarnjem programu RTS-a otkrio da ga je "kosovska policija" pozvala na informativni razgovor pre nastupa i priznao da je bio zabrinut jer je sa njim bila čitava porodica.

Milan Vasić na nastupu povodom slave manastira Svetih Arhangela Foto: Youtube/Kosovo Online

- Do sada nisam imao ovakvu situaciju. Bilo je mnogo tenzija... Noć pre toga mi je javljeno da će biti mnogo policije kao na Gazimestanu, cela porodica mi je bila i zbog toga sam se plašio. U putu sam imao tenziju, kad sam došao tamo imao sam obezbeđeno mesto gde sam parkirao auto, a onda su mi pretresli automobil. Očekivao sam da je to to, spremam se i oblačim nošnju, međutim, zvali su me na informativni razgovor sa komandirom i pet-šest policajaca - rekao je Milan Vasić.

Kako je objasnio, policiju je zanimalo šta će raditi tokom programa, čiji je kulturni deo sam organizovao. Tvrdi da su mu tom prilikom saopštili šta sme, a šta ne sme da peva - a to su pesme u kojima se pominje Metohija!

- Ja sam pitao komandira da li smem uopšte da pevam. Ali ako ja pomenem nešto od zabranjenog, oni će reagovati, prekidaju koncert, vode me ili šta rade već. Razmišljao sam tada koje pesme mi imaju reči koje su zabranjene. Pevao sam stare srpske pesme. Kad sam ostavio sina da spava, video sam snajperiste preko puta mene. Nije svejedno zbog naroda koji je tu i sve vidi, ja sam rekao sebi da to moram da uradim jer nikoga ne vređam. Uspeli smo u tome, jer nije bilo nijednog incidenta - rekao je Milan Vasić.