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Poslanik Zeleno-levog fronta Dobrica Veselinović danas je u Skupštini Srbije, trećeg dana vanredne sednice o izglasavanju nepoverenja Vladi Srbije, izrekao skandalozne reči rekavši: "naše komšije Kosovo".

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odmah je oštro iskritikovala tu izjavu Veselinovića iz Zeleno-levog fronta - Ne davimo Beograd, koji inače podržavaju tzv. studentsku listu.

00:12 Dobrica Veselinović otcepio Kosovo od Srbije Izvor: Youtube/Parlament Srbija

- To nisu naše komšije, Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija. To nisu naše komšije. To može biti vaš stav i očigledno jeste vaš stav, zbog toga vas nisam prekinula, ali to nije stav Narodne skupštine Srbije - rekla je Brnabić.

00:52 Ana Brnabić odgovorila Veselinoviću na skandaloznu izjavu o Kosovu Izvor: Youtube/Parlament Srbija

Na to je odmah reagovao i šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov koji je rekao:

- Pa to je rekao i jedan od njegovih lidera juče, tako da to je njihov stav, i sa tim stavom će, kako i sam reče, biti tačno na onom mestu na kome treba da budu, samo kad se narod bude izjasnio...

Jovanov se potom nadovezao i dodao i šta bi, kako je naveo, bilo ukoliko bi SNS izgubio na izborima.

- Biće, imali smo prilike da vidimo kako je to izgledalo. Biće pola miliona zaposlenih manje, nezaposlenost će biti 25 odsto, prosečna plata će biti 200 evra, za onog ko ima sreće da ima posao, dinar će da devalvira pa neće imati ljudi da isplate kredite. Dobro je da je podsetio na to i dobro je da je ukazao priliku da u ovo kratko vreme podsetim na te razlike. Dakle, građani treba dobro da razmisle i ne uzimamo zdravo za gotovo ovo što danas imamo. Ovo što danas imamo nismo nekad imali - rekao je Jovanov.

On je dodao da je opozicija, kako je naveo, iznosila neistine o tome da je predsednik Aleksandar Vučić želeo da menja Ustav kako bi nastavio da obavlja funkciju predsednika.

- Drago mi je da je poslanik konačno dobio priliku da govori na mikrofonu, ali nakon ovog izlaganja vidim da su imali pravo oni što mu nisu davali priliku da tako često govori - rekao je Jovanov.