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Genrala Ratka Mladića, koji već dve godine leži nepokretan u haškoj pritvorskoj bolnici, posetili su predstavnici Srbije, a on je tokom te posete poručio "Srbija, majka", ispričao je njegov sin Darko Mladić.

On je rekao da je zdravstveno stanje generala Mladića i dalje teško i da nema nekih promena.

- Malo je govorio. Rekao im je: "Srbija, majka." To ih je najviše dirnulo da je u tako teškoj situaciji i dalje ostao nesalomiv - rekao je generalov sin Darko Mladić za Srnu, prenosi RTRS.

Darko Mladić kaže da je dobro što su ga posetile državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Livija Pavićević i ambasadorka Srbije u Holandiji Marina Jovićević i što su mu dale podršku da izdrži, prenosi RTRS. 

Napomenuo je da će u petak, 31. jula, generala Mladića da posete i dva njegova ratna druga, jedan pratilac i jedan vozač.

Kurir Politika / RTRS

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