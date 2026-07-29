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Šta možemo da očekujemo kad predizborna kampanja dostigne vrhunac, ako već sada imamo situaciju u kojoj se kod članova takozvane studentske liste sloboda izražavanja svodi na najvulgarnije pretnje predsedniku i njegovoj porodici, i istovremeno naši najstariji sugrađani predstavljaju kao sloj društva koga treba izopštiti iz političkog života.

Da li je pred građanima Srbije jednostavan izbor, ili će protivnici vlasti po svaku cenu pokušati da uvedu anarhiju kao vid političkog delovanja, za emisiju "Puls Srbije", na ovu temu govorili su Saša Gajović, novinar i publicista i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

- Sve ono što smo imali prilike da vidimo prethodne gotovo dve godine, izgleda da će upravo sada dobiti svoj epilog. Pomenuli ste i tu listu, ali sam veoma oprezan kada je reč o njoj. Ako se ne varam, po mom brojanju ovo je već četvrta ili peta lista koja se pojavljuje. Sačekajmo da budu raspisani izbori i da zvanično počne predizborna kampanja. Tek tada ćemo videti da li je ovo zaista konačna lista ili je samo napravljena kako bi se zamajavala javnost i održavala neka vrsta neizvesnosti - rekao je Gajović.

Saša Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

Neizvesnost pred izbore i poruke koje tek slede

Ocenio je da se u javnosti namerno održava atmosfera neizvesnosti i poručuje da će se pravi politički odnosi videti tek nakon raspisivanja izbora.

- Sve ono sa čim se suočavamo poslednjih meseci stvara atmosferu neizvesnosti. Stalno se postavlja pitanje: šta će biti ako bude izbora? Pominju se određeni datumi, zatim se pojavljuju nove liste, pa se o njima danima raspravlja. Mislim da je to krajnje zamajavanje javnosti. Prava slika će se videti tek kada budu raspisani izbori. Tada će deo javnosti, odnosno deo onih koje jedni nazivaju blokaderima, a drugi studentima, izaći sa svojim stavovima. Međutim, stiče se utisak kao da svih oko 240.000 studenata u Srbiji stoji iza toga, a to jednostavno nije slučaj - naveo je.

Kojčić je objasnio zbog čega učesnike protesta naziva blokaderima i izneo je svoj stav o posledicama koje su blokade ostavile na svakodnevni život građana.

- Tu opoziciju, odnosno ono što ja nazivam blokaderima, tako zovem iz jednog jednostavnog razloga. Svoj naziv, odnosno nadimak, stekli su blokiranjem puteva i ometanjem normalnog saobraćaja građanima koji često nemaju nikakve veze ni sa politikom, ni sa ovom vlašću, niti su protiv nje. Smatram da su se usudili da ukinu nešto što je civilizacijska tekovina, a to je sloboda kretanja - kaže on.

Dragoljub Kojčić - politički filozof i pukovnik Foto: Kurir Televizija

- Ako pogledate dela Rusoa ili Monteskjea, pa i Ustav Republike Srbije, videćete da je sloboda kretanja među prvim pravima koja se pominju. Tek posle toga dolaze sloboda trgovine, sloboda izražavanja mišljenja i druga prava. Zato smatram da je ovo veoma važno pitanje. Nadovezao bih se i na ono što je rekao moj prijatelj Sale, ako mi dozvoli da ga tako oslovim. Porodicu Vučić poznajem odranije. Po mom mišljenju, to je izuzetno kulturna i reprezentativna porodica koja bi mogla da bude etalon pristojnosti u našem društvu. Voleo bih da svi budu takvi kakvi su Vučići. Njegov otac mi je lični prijatelj i to nije nikakva tajna. Poznajem i neke ljude iz opozicije, sticajem okolnosti, ali sam se u mnoge od njih razočarao upravo zato što, po mom mišljenju, ruše kulturne i civilizacijske tekovine koje je Srbija veoma teško gradila kroz istoriju - za Kurir televiziju, izjavio je Kojčić.

01:58 "PRAVA SLIKA ĆE SE VIDETI TEK KADA BUDU RASPISANI IZBORI" Gajović i Kojčić o novim listama i atmosferi neizvesnosti u Srbiji: "Uskoro ćemo videti ko je ko" Izvor: Kurir televizija

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