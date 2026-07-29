Slušaj vest

Rat među blokaderima ne jenjava. Ovoga puta varnice su sevale između Pokreta slobodnih građana i Demokratske stranke, nakon objave funkcionera DS Filipa Tatalovića.

Naime, Filip Tatalović iz Demokratske stranke oglasio se na društvenoj mreži X, gde je objavio:

- Demokratiji nisu potrebne partije koje postoje zbog jednog čoveka. Potrebne su joj stranke koje služe društvu, a ne svojim liderima. Jer bez demokratije u političkim strankama nema ni demokratije u društvu. Odličan tekst Ksenije Marković - glasi njegov tvit.

Foto: Printscreen X

Na to je odmah reagovao Pavle Grbović iz PSG:

- Nepristojno je da funkcionerka i narodna poslanica komentariše unutarstranačke procese u drutim opozicionim strankama - napisao je Grbović

Ubrzo je usledio i Tatalovićev odgovor:

- Pre svega Ksenija nije pomenula imenom nijednu stranku, pa ne znam zašto bi nekome smetala analiza jedne doktorke političkih nauka. Drugo, dosta mi je pozivanja na mantru "pristojnosti" kao odgovor na svaku kritiku. Lično mislim da je nepristojno učestvovati u Vučićevom cirkusu od Skupštine. Da je nepristojno tražiti dijalog sa studentima a svakodnevno ih napadati i izlaziti na izbore protiv njih. Mislim da je nepristojno pretpostaviti budućnost sopstvene organizacije budućnosti države. Zato bi bilo dobro da manje raspravljamo o tonu, a više o sadržaju onoga što je Ksenija napisala - odgovorio je Tatalović.

Aleksandar Radovanović, generalni sekretar PSG, žestoko je odbrusio DS-u putem svog Iksa.

- Da li će proći jedan dan bez mesijanskog sindroma koji je obuzeo sve funkcionere Demokratske stranke? Vidimo da se ljudi pobiše da se učlane kod vas i prosto ne znamo šta ćemo mi dalje da radimo. Ako prethodnih 500 dana nismo shvatili da ste vi najpametniji na svetu i najveći političari koji hodaju Srbijom, verujte da nećemo ni danas - poručio je Radovanović.

Foto: Printscreen X

Dok jedni drugima dele lekcije o pristojnosti i demokratiji, ostaje da se isprati ko tu koga više ne podnosi.