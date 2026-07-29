TO JE TOLIKO OPASNO I PODLO! Ministarka Stamenkovski o rečima Miroslava Aleksića u Skupštini - "Ko je drugi odgovoran nego Vučić?" (VIDEO)
- Juče je recimo čak, Miroslav Aleksić, na završetku svog govora rekao: Mi hoćemo dobre odnose sa komšijama, nećemo više da nas vi svađate sa njima. To je toliko opasna rečenica jer se time šalje poruka da je Srbija faktor destabilizacije u regionu, da smo mi ti koji ne volimo komšije, a oni, pa oni nas vole, oni bi bili prema nama predivni, ali eto, pokvareni Vučić nas zavadio sa Hrvatima - naglasila je ministarka Stamenkovski, pa dodala:
- Jer je verovatno Vučić odgovoran za logor Jastrebarsko u kom su stradala deca. I verovatno je Vučić razlog zbog čega su u kolonama stigli ljudi 1995. godine, i verovatno je Vučić kriv zbog bombardovanja Petrovačke ceste, kolone koja je već napuštala Hrvatsku i već je napustila. Ko drugi ako ne on. On je odgovoran za silovanje devojčice Jovane od strane braće Mazreku na Kosovu i Metohiji, u mestu Klečka. On je odgovoran za to što je OVK odsecao srpske glave, ubijao naše sveštenike, proganjao naš narod.
Ministarka je ironično zapitala: Ko drugi nego Vučić.
- Jer njega da nije bilo, pa oni bi prema nama bili kao med i mleko. Vidite, to je toliko opasno, to je toliko podlo, i to je toliko suštinski antisrpski pristup, da mi ne smemo preko toga da pređemo i da nas ne zavedu i ne pošalju žedne preko vode da se mi bavimo nekim pričama njegovim, tobože o Generalštabu, stalo njima do Generalštaba. Pa oni bi sutra uveli Srbiju u NATO. Sutra bi uveli Srbiju u NATO, i to na kolenima - kazala je ministarka Stamenkovski.