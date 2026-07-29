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- Juče je recimo čak, Miroslav Aleksić, na završetku svog govora rekao: Mi hoćemo dobre odnose sa komšijama, nećemo više da nas vi svađate sa njima. To je toliko opasna rečenica jer se time šalje poruka da je Srbija faktor destabilizacije u regionu, da smo mi ti koji ne volimo komšije, a oni, pa oni nas vole, oni bi bili prema nama predivni, ali eto, pokvareni Vučić nas zavadio sa Hrvatima - naglasila je ministarka Stamenkovski, pa dodala:

- Jer je verovatno Vučić odgovoran za logor Jastrebarsko u kom su stradala deca. I verovatno je Vučić razlog zbog čega su u kolonama stigli ljudi 1995. godine, i verovatno je Vučić kriv zbog bombardovanja Petrovačke ceste, kolone koja je već napuštala Hrvatsku i već je napustila. Ko drugi ako ne on. On je odgovoran za silovanje devojčice Jovane od strane braće Mazreku na Kosovu i Metohiji, u mestu Klečka. On je odgovoran za to što je OVK odsecao srpske glave, ubijao naše sveštenike, proganjao naš narod.

Ministarka je ironično zapitala: Ko drugi nego Vučić.