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Rade Panić, osoba sa "studentske liste" koja je stranke iz bivše vlasti nazvala "trulim jabukama", žestoko je opleo po lideru SSP Draganu Đilasu.

Naime, Panić se tokom žučne rasprave u vidu prepiske sa drugim blokaderom, dotakao i ranijih dešavanja u opoziciji, tvrdeći da je napustio određene političke strukture zbog, kako je naveo, kršenja dogovora i neslaganja sa tadašnjim potezima Dragana Đilasa.

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Foto: Printscreen X

- Bezobrazni manipulatoru! Jako dobro znate da sam mogao da budem poslanik UO, a ispred Skupštine Srbije. Napustili smo to, jer je Đilas prekršio sve dogovore i autokratski kandidovao Ponoša(napravio mu stranku). Zato je Dragana Rakić predstavljala zdravstvo ispred UO (“Reč na reč) (pomogao sam joj pred nastup, bila je dobra, ali nije njena tema). 2023. sam sve napustio, jer sa trulim jabukama nema promena koje su Srbiji i narodu potrebne! - poručio je Rade Panić.

Kurir.rs

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