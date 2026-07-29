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Baka Radmila Marković iz sela Drežnik kod Užica, čiji je snimak a predsednikom Aleksandrom Vučićem postao meta još jedne blokaderske laži, otkrila je istinu o tome šta se zaista tog dana dogodilo.

Naime, na društvenim mrežama i pojedinim blokaderskim medijima objavljen je samo deo snimka razgovora između baka Radmile i predsednika Vučića, koji su zlonamerni iskoristili i zloupotrebili, tvrdeći da ona nije htela da se rukuje sa njim.

Međutim, istina je, kako je navela baka Radmila, sasvim drugačija. Ona je početku uključenja za Informer TV, jasno i glasno rekla, da je ogromna laž da nije htela da se rukuje sa predsednikom Vučićem.

Foto: Prinskrin

- Ja sam ispred Udruženja žena Potpeć došla da predstavim proizvode našeg sela. Meni je bilo drago da vidim predsednika jer sam već u nekim godinama, a svašta sam proživela za vreme prošle vlasti. Onu ruku sam podigla jer sam rekla da hoću da mu poklonim nešto, ne da on plati, spakovala sam mu i predala, a zatim je meni predsednik ponovo pružio ruku i mi smo se rukovali, kao što se vidi na snimku. Nešto su izvukli iz konteksta, namerno da ispadne tako. Oni su mnogo zalutali - rekla je ona baka Radmila.

- Stari narod je imao mnogo dobru izreku: "Prvo vidi ko ti je rekao, pa onda studiraj šta ti je rekao". To je jedan ološ koji je stvarno zalutao i treba da se dozove upamet. Muka mi je od ološa - kazala je baka Radmila.

I predsednica Udruženja žena Potpeć Zorica Jovanović (77) kaže da su svi bili u šoku kada su videli da se piše da je njihova članica odbila da se rukuje sa predsednikom prilikom njegove nedavne posete obližnjem selu Drežnik.

- Zli ljudi se služe svime i svačim! Sramota! Ja sam bila sprečena zbog bolesti da dođem, a naše Udruženje predstavljala je Radmila Marković. Pa i ona se iznervirala, kad je čula da to neko kaže. Sramotno - ocenjuje Jovanović.