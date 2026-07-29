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Narodni poslanici tri danas su raspravljali o nepoverenju Vladi, koje joj na kraju nije izglasano. Sednica je produžena, a predstavnici opozicije i vlasti iznosili su suprotne stavove - poslanici opozicije najviše zameraju Vladi na tome što je, kako navode, izgubila legitimitet, da je jedna od najneuspešnijih Vlada u istoriji Srbije, a članovi vlasti iznose rezultate i planove, ali i optužbe da je opozicija napravila rijaliti od sednice.

Više o ovoj temi, u večerašnjoj emisiji "Usijanje", govorili su prof. Predrag Marković, istoričar, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Srđan Barac, politički analitičar.

- Mi već gotovo 20 godina imamo problem sa vladama koje nemaju dovoljno autoriteta. To je jedan kontinuitet koji traje još od vlade Mirka Cvetkovića. Smatram da bi u nekom narednom sazivu vlada trebalo da ispunjava svoja zakonska ovlašćenja, jer je ona glavni organ izvršne vlasti, a premijer formalno ima najveća ovlašćenja. U tom smislu, društvo je toliko polarizovano da je pitanje poverenja vladi postalo gotovo formalnost - da li će ona dobiti podršku ili neće. Posebno imajući u vidu da se pripremaju izbori, pa bi, bez obzira na to da li ostaje, menja se ili se rekonstruiše, ovoj vladi ostalo svega nekoliko meseci mandata - rekao je Marković.

Predrag Marković Foto: Kurir Televizija

Politička scena u znaku pojačanih tenzija

Osvrnuo se na ulogu poslanika vlasti u odbrani vlade i ocenio da je aktuelna politička situacija veoma dinamična.

- Sasvim je u redu da poslanici vlasti toliko stravstveno brane vladu i u Skupštini i u javnosti, to je njihov posao i oni treba da je brane. Međutim, činjenica je da je sve to unelo dodatnu dinamiku u naš politički život, koji inače tokom određenih perioda ume da bude mirniji. Sada imamo veoma burno političko vreme - kaže on.

Kako je spomenula voditeljka, s obzirom na to da je Gajović sa velikom pažnjom pratio sva tri dana sednice - i prvi, i drugi, i treći dan, za Kurir televiziju je otkrio koliko je, po njegovom mišljenju, rasprava bila dinamična i zanimljiva, i da li su izneti konkretni i utemeljeni argumenti za smenu Vlade od strane Miroslava Aleksića, ovlašćenog predlagača.

- Realno gledano, malo je bilo konstruktivnosti. Ovu priču koju ste malopre pustili imao sam utisak kao da gledam prvi dan rasprave, pa drugi dan. Retorika se nije pomerila ni za pedalj. Ono što me je, kao čoveka iz te profesije, posebno razočaralo jeste današnja diskusija gospodina Aleksića o medijima. Ili nikada nije čitao medijske zakone i ne zna kako su donošeni, ili je dobio tekst koji je pročitao, ali je gotovo sve bilo pogrešno. Posebno je pogrešio kada je govorio o privatizaciji medija. Ja sam bio član radne grupe koja je radila na prvim zakonima još 2014. godine. Tada je postojala jasna namera da se privatizacija sprovede, a ona je završena 2016. godine. Tu više nema dileme.

Aleksandar Gajović Foto: Kurir Televizija

- Danas imamo vlasnike medija koji imaju pravo da te medije uređuju i oblikuju u skladu sa svojom poslovnom politikom, jer su za njih platili. Ne može niko - ni Aleksić, ni ja, ni bilo ko drugi - da im kaže kako će voditi svoj medij. Vlasničko pravo je jasno definisano. Naravno da postoje stvari zbog kojih vladi mogu da se upute sugestije i kritike. Međutim, ja ih tokom ova tri dana nisam čuo, a razloga za kritiku sigurno ima. To pokazuje da je opozicija u Skupštini ili promašila temu ili ne zna dovoljno o onome o čemu govori, što se najčešće i moglo čuti tokom rasprave. Ta velika disproporcija između vladajuće koalicije i opozicije još jednom je došla do izražaja - istakao je.

Na konstataciju voditeljke u vezi toga da je rasprava o nepoverenju Vladi Đure Macuta u Skupštini Srbije protekla uz višesatna izlaganja i oštru polemiku vlasti i opozicije, posebnu pažnju privuklo je četvorosatno obrazlaganje predloga Miroslava Aleksića, koji je tokom svog govora kritikovao ne samo aktuelnu, već i prethodne vlade. Na pitanje koliko je takav pristup bio opravdan i da li je rasprava bila usmerena na suštinu, odgovorio je Barac.

- Ne znam, od Platona i Demostena, pa do Fidela Kastra i danas, bilo je različitih vrsta govora. Duga izlaganja su postojala kroz istoriju, ali suština je uvek ostajala ista. Nije važno koliko dugo neko govori, već šta tokom tog govora kaže i kakve argumente ponudi. Takođe, važno je i ko govori. Kada se sve sagleda, čini mi se da je taj govor više poslužio kao povod da se o njemu govori nego kao nešto što će promeniti političku situaciju.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Ovde postoje dva ugla posmatranja - pravni i politički. Iz pravnog ugla, važno je da se održi rasprava o nepoverenju Vladi, jer je ona predstavljala svojevrsnu prepreku za eventualno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora od strane predsednika. Zato mislim da su poslanici vladajuće koalicije dali kvorum i potpise kako bi se sednica održala i pokazali da ne beže ni od jedne teme. Drugi je politički ugao. Za izglasavanje nepoverenja Vladi potrebno je 126 poslanika. Svima je jasno da u ovom trenutku opozicija nema taj broj poslanika u Skupštini. To ne može da se promeni samo zato što je Aleksić govorio četiri sata, niti zato što je govorio kraće ili duže, niti zbog samog sadržaja njegovog izlaganja. Do promene može doći samo ukoliko vladajuća koalicija donese takvu odluku, jer ona ima potrebnu većinu - za Kurir televiziju, objasnio je Barac.

03:47 "NE MOŽE SE VLADA SMENITI SAMO GOVOROM OD ČETIRI SATA" Gosti "Usijanja" o raspravi vlasti i opozicije u Skupštini: "Retko je bilo konstruktivnosti" Izvor: Kurir televizija

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