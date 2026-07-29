Snimak reakcije jednog blokadera na pitanje da li je u Srebrenici bio genocid izazvao je brojne reakcije i komentare na društvenoj mreži X
Muk!
PITALI GA DA LI JE U SREBRENICI BIO GENOCID, A ONDA JE USLEDIO MUK! Blokader uhvaćen "na spavanju", pa počeo da zamuckuje i gleda oko sebe (VIDEO)
Slušaj vest
Jedan blokader je danas uhvaćen "nespreman", te je na svom primeru pokazao kako blokaderi odgovaraju na pitanje na koja nemaju unapred pripremljen odgovor.
- Nemojte se truditi da ih pitate više da se izjasne o Srebrenici! Nemojte ih pitati kakav im je stav o KiM i Republici Srpskoj! Dobijaćete samo ovakva zamuckivanja jer nemaju mozga ni instrukcije šta da kažu! - rekao je korisnik Iksa uz podeljeni snimak intervjua.
Na pitanje da li je bio genocid u Srebrenici, blokader je samo — ćutao!
A potom je krenuo da se okreće i kao da traži odgovor, serviran na tacni, jer bez instrukcija ne mogu.
Pogledajte kako to izgleda u nastavku:
Kurir.rs
Reaguj
1