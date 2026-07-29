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Jedan blokader je danas uhvaćen "nespreman", te je na svom primeru pokazao kako blokaderi odgovaraju na pitanje na koja nemaju unapred pripremljen odgovor.

- Nemojte se truditi da ih pitate više da se izjasne o Srebrenici! Nemojte ih pitati kakav im je stav o KiM i Republici Srpskoj! Dobijaćete samo ovakva zamuckivanja jer nemaju mozga ni instrukcije šta da kažu! - rekao je korisnik Iksa uz podeljeni snimak intervjua.

Na pitanje da li je bio genocid u Srebrenici, blokader je samo — ćutao!

A potom je krenuo da se okreće i kao da traži odgovor, serviran na tacni, jer bez instrukcija ne mogu. 

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: 

Kurir.rs

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