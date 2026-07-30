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Umesto jedinstvenog fronta, među blokaderima iz dana u dan izbijaju novi sukobi, optužbe i međusobna prepucavanja. Dok pokušavaju da se predstave kao ujedinjena opoziciona snaga, njihovi unutrašnji obračuni pokazuju da se najveća borba trenutno vodi upravo u njihovim redovima.

Pukotine unutar ovog bloka postaju sve vidljivije iz dana u dan, a javne prozivke i međusobne optužbe samo potvrđuju da je ranije zajedničko delovanje očigledno bilo daleko od jedinstvenog.

Okršaj PSG i DS

Najnoviji u nizu okršaja među blokaderima jeste između Pokreta slobodnih građana i Demokratske stranke.

Naime, Filip Tatalović iz Demokratske stranke oglasio se na društvenoj mreži X, gde je kritikovao stranke koje, kako je naveo, postoje oko jednog lidera, ističući da su za demokratiju potrebne partije koje rade u interesu društva, a ne svojih rukovodilaca. Pritom je pohvalio tekst Ksenije Marković o demokratiji unutar političkih organizacija.

Ubrzo potom, usledila je žustra reakcija Pavla Grbovića, koji je "udario kontru" poručivši da je "nepristojno da funkcionerka i narodna poslanica komentariše unutarstranačke procese u drugim opozicionim strankama".

Pavle Grbović Foto: Printscreen

Tatalović mu na ovo nije ostao dužan, te se odmah bacio na "pravdanje" narodne poslanice, poručivši da je reč samo o "analizi jedne doktorke političkih nauka". U svom žustrom odgovoru potom ih je nazvao i "nepristojnima", navodeći i razloge zbog kojih smatra da je to tako. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Generalni sekretar PSG udario na funkcionere DS

Aleksandar Radovanović, generalni sekretar PSG, žestoko je odbrusio DS-u putem Iksa.

On je ironično kritikovao funkcionere DS, poručivši da ih smatra previše samouverenim i da se ponašaju kao da su jedini sposobni za političke promene.

- Ako prethodnih 500 dana nismo shvatili da ste vi najpametniji na svetu i najveći političari koji hodaju Srbijom, verujte da nećemo ni danas - odbrusio je funkcionerima DS-a, između ostalog, Radovanović.

Panić sa "studentske liste": Đilas je trula jabuka

Rade Panić, inače čovek sa "studentske liste", žestoko je udario na Stranku slobode i pravde i njenog lidera Dragana Đilasa, nazvavši ga "trulom jabukom"

Tokom rasprave na Iksu, Panić je poručio da je napustio određene političke strukture zbog, kako je naveo, kršenja dogovora i neslaganja sa tadašnjim potezima Dragana Đilasa. Tom prilikom, on je Đilasa nazvao "trulom jabukom".

Rade Panić poručio je da je mogao da bude poslanik u UO ispred Skupštine Srbije, ali da je od toga odustao zbog, kako tvrdi, kršenja dogovora i odluka Dragana Đilasa. Dodao je da je 2023. godine napustio te strukture jer, prema njegovim rečima, sa ljudima koje smatra "trulim jabukama" nema promena koje su potrebne Srbiji i građanima.

Dragan Đilas Foto: Printscreen

ZLF okrenuo leđa studentskoj listi

- Podsetimo, dok sukobi među blokaderima ne jenjavaju, iz Zeleno-levog fronta (ZLF) stigla je i poruka da "blokaderska" lista ostaje bez njihove podrške, čime su dodatno produbljene podele.

Blokaderski mediji Nova S objavili su tekst pod naslovom: ''Ko će iz opozicije ustupiti svoja mesta u biračkom odboru Studentskoj listi: Pitali smo studente i opozicionare koji su im pružili podršku'', a komentar Biljane Đorđević iz ZLF je sve rekao.

Foto: Printscreen

Naime, istakla je da ZLF nije doneo odluku da ustupi mesta ''studentskoj listi'' u biračkim odborima.

Blokaderi se ogradili od Jasmine Paunović

Penzionisana tužiteljka Jasmina Paunović našla se na meti oštrih kritika u blokaderskim krugovima nakon medijskog nastupa u kojem je iznosila skandalozne tvrdnje o porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Iako je ranije imala njihovu podršku i učestvovala u različitim inicijativama, veliki broj nekadašnjih saveznika sada se ograđuje od njenih frapantnih stavova, koji su izazvali brojne negativne reakcije na društvenim mrežama.

Blokaderi koji su je ranije podržavali i predstavljali kao primer profesionalnog integriteta nakon njenog nastupa počeli su javno da se ograđuju od njenih stavova. Pojedini korisnici društvenih mreža izrazili su ogromno razočaranje, navodeći da su očekivali drugačiji nivo od penzionisane tužiteljke.

Foto: Printscreen

"Jasmina Paunović je na studentskoj listi, član Anketne komisije i nastupa na tribinama ‘ProGlasa’. Strašno", "Pa nama ne treba Treći svetski rat, mi smo već pred moždanim uništenjem, ili smo već uništeni, a da toga nismo svesni", "Ako imate želudac, poslušajte bar od polovine do kraja. Mene je stid. Verovala sam da je tužiteljka ipak neki nivo. Da bar poznaje Ustav", samo su neke od oštrih reakcija blokadera koji su se ogradili od Jasmine Paunović.

U reakcijama je posebno istaknuta činjenica da Paunovićeva nije bila marginalna pojava unutar blokaderskog pokreta, već osoba kojoj su studentske organizacije dodeljivale zvanična priznanja.

Ćuta oštro kritikovao skandalozne izjave Paunovićeve

Aleksandar Jovanović Ćuta oštro je kritikovao skandalozne izjave Jasmine Paunović, poručivši da su napadi na nečiju porodicu i decu nedopustivi i da predstavljaju "dno ljudske bede". Zbog te kritike, Ćuta se odmah potom našao na meti pojedinih blokadera.

Šta je sve Ćuta u srpskom parlamentu rekao o skandaloznim izjavama kandidatkinje blokadera Jasmine Paunović, pročitajte klikom ovde.

Foto: Printscreen

Sve u svemu, dok jedni drugima dele lekcije o demokratiji, pristojnosti i političkim principima, sukobi u blokaderskim redovima postaju sve žešći. Od obračuna stranaka, preko međusobnih optužbi i prozivki na društvenim mrežama, do javnih distanciranja - postaje sve očiglednije da su podele među njima sve dublje.

Kurir.rs